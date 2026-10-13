Ο Τραμπ καρατόμησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου – Έβγαινε με τον γιο μου πριν από χρόνια»

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn't. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

«Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Γκιλφόιλ. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε κάνει καλή δουλειά, προσθέτοντας, ωστόσο, πως «δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε».

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από τη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί από τη θέση της, έπειτα από δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, επιβεβαίωσε ότι της ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή της, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της ομάδας και ευχόμενη καλή επιτυχία στη συνέχεια.

BREAKING: White House: We have asked Ambassador Kimberly Guilfoyle to resign. We wish her well. https://t.co/YtAYOS5lac — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με μακροσκελή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Τραμπ για την ευκαιρία να υπηρετήσει στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Παράλληλα, απέρριψε ως ψευδείς τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της.