Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, για ανακοπή κάνουν λόγο οι Αρχές - Πεδίο μάχης η «πόλη του φωτός»

Οι διαδηλώσεις, με κύρια αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε μεγάλες πόλεις, με εμπρησμούς δημόσιων κτιρίων, λεηλασίες καταστημάτων και πολύωρες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές και η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανεβάζουν τον αριθμό στις 800.000.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Πέθανε διαδηλωτής από καρδιακή ανακοπή στο Παρίσι

Τον θάνατο ενός διαδηλωτή στη γαλλική πρωτεύουσα μετέδωσε το BFMTV, επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά, από την οποία είχε περάσει η διαδήλωση.

Άλλοι διαδηλωτές επιχείρησαν να τον βοηθήσουν, μεταφέροντάς τον στον σταθμό πρώτων βοηθειών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε μπροστά από τις εγκαταστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

🇫🇷 Footage from central Paris today amid intense rioting across France. https://t.co/Q8YnbJmh2a — Europa.com (@europa) October 17, 2026

Πεδίο μάχης το κέντρο του Παρισιού

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου συμμετείχαν περίπου 110.000 άνθρωποι στις κινητοποιήσεις, τα σοβαρότερα επεισόδια επικεντρώθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας.

Ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν επί ώρες με αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων.

Παράλληλα, διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ επίθεση δέχθηκαν και τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

Οι περισσότερες από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και ανήλικοι.

🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is "largely lost" Rioters attacked Limoges' hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building "largely lost," a "heritage catastrophe" and a "deliberate act" by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris's city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said "we will not be intimidated." Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday's national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille's city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government's response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Σοβαρότατες καταστροφές προκλήθηκαν στη Λιμόζ, όπου πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού δημαρχείου της πόλης.

Η φωτιά, που ενδέχεται να προκλήθηκε από βόμβα μολότοφ, επεκτάθηκε στο κτίριο του 19ου αιώνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο, αφού προηγουμένως έσπασαν την είσοδο, και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Στην πόλη σημειώθηκαν επίσης εκτεταμένες λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Επεισόδια καταγράφηκαν και στη Λυών, όπου πυρπολήθηκε κτίριο που στεγάζει τουριστικό γραφείο, ενώ ζημιές υπέστησαν και καταστήματα.

Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ πυρκαγιά σε κτίριο ανάγκασε τους ενοίκους να απομακρυνθούν.

The historic Limoges Town Hall in France has collapsed as a result of riots in the country https://t.co/pK5mq18pjZ — internet hall of fame (@InternetH0F) October 18, 2026

Ακρωτηριάστηκε 17χρονος από αστυνομική χειροβομβίδα

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το περιστατικό που σημειώθηκε στο Σεντ-Ετιέν, όπου ένας 17χρονος έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας που είχαν εκτοξεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος φέρεται να έπιασε τη χειροβομβίδα με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Το περιστατικό προστίθεται στον απολογισμό μιας ημέρας κατά την οποία η βία κλιμακώθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ οι συλλήψεις έφτασαν τις 1.200.

Holy fucking shit. Paris right now, this evening. Police vehicles try to escape with destroyed tyres. https://t.co/hMBZkT2MRL — Kosher (@koshercockney) October 17, 2026

Μακρόν: «Οι υπαίτιοι θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν»

Τα επεισόδια πυροδότησαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τη γαλλική κυβέρνηση να καταδικάζει τις βιαιότητες και να στρέφει τις επικρίσεις της κατά της άκρας Αριστεράς.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα λογοδοτήσουν, καταδικάζοντας όσους «σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει στη βία.

«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις κινητοποιήσεις και τη στάση της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Παρά την έκταση των επεισοδίων, μεγάλος αριθμός πολιτών συμμετείχε ειρηνικά στις συγκεντρώσεις, διεκδικώντας μέτρα για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.