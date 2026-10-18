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Διεθνή

Γαλλία: Νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, για ανακοπή κάνουν λόγο οι Αρχές - Πεδίο μάχης η «πόλη του φωτός»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά και κατέληξε παρά τις προσπάθειες να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το BFMTV

Ένας νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί και χωροφύλακες και ένας 17χρονος που έχασε το χέρι του από αστυνομική χειροβομβίδα συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό των μαζικών κινητοποιήσεων που συγκλόνισαν τη Γαλλία το Σάββατο (17/10).

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Οι διαδηλώσεις, με κύρια αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια σε μεγάλες πόλεις, με εμπρησμούς δημόσιων κτιρίων, λεηλασίες καταστημάτων και πολύωρες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι διοργανωτές και η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανεβάζουν τον αριθμό στις 800.000.

Πέθανε διαδηλωτής από καρδιακή ανακοπή στο Παρίσι

Τον θάνατο ενός διαδηλωτή στη γαλλική πρωτεύουσα μετέδωσε το BFMTV, επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά, από την οποία είχε περάσει η διαδήλωση.

Άλλοι διαδηλωτές επιχείρησαν να τον βοηθήσουν, μεταφέροντάς τον στον σταθμό πρώτων βοηθειών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε μπροστά από τις εγκαταστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού επιβεβαίωσε τον θάνατο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Πεδίο μάχης το κέντρο του Παρισιού

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου συμμετείχαν περίπου 110.000 άνθρωποι στις κινητοποιήσεις, τα σοβαρότερα επεισόδια επικεντρώθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας.

Ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν επί ώρες με αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων.

Παράλληλα, διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ επίθεση δέχθηκαν και τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews.

Οι περισσότερες από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και ανήλικοι.

Στις φλόγες το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Σοβαρότατες καταστροφές προκλήθηκαν στη Λιμόζ, όπου πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού δημαρχείου της πόλης.

Η φωτιά, που ενδέχεται να προκλήθηκε από βόμβα μολότοφ, επεκτάθηκε στο κτίριο του 19ου αιώνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο, αφού προηγουμένως έσπασαν την είσοδο, και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Στην πόλη σημειώθηκαν επίσης εκτεταμένες λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Επεισόδια καταγράφηκαν και στη Λυών, όπου πυρπολήθηκε κτίριο που στεγάζει τουριστικό γραφείο, ενώ ζημιές υπέστησαν και καταστήματα.

Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ πυρκαγιά σε κτίριο ανάγκασε τους ενοίκους να απομακρυνθούν.

Ακρωτηριάστηκε 17χρονος από αστυνομική χειροβομβίδα

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το περιστατικό που σημειώθηκε στο Σεντ-Ετιέν, όπου ένας 17χρονος έχασε το χέρι του από έκρηξη χειροβομβίδας που είχαν εκτοξεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος φέρεται να έπιασε τη χειροβομβίδα με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Το περιστατικό προστίθεται στον απολογισμό μιας ημέρας κατά την οποία η βία κλιμακώθηκε σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ οι συλλήψεις έφτασαν τις 1.200.

Μακρόν: «Οι υπαίτιοι θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν»

Τα επεισόδια πυροδότησαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τη γαλλική κυβέρνηση να καταδικάζει τις βιαιότητες και να στρέφει τις επικρίσεις της κατά της άκρας Αριστεράς.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα λογοδοτήσουν, καταδικάζοντας όσους «σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει στη βία.

«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις κινητοποιήσεις και τη στάση της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Παρά την έκταση των επεισοδίων, μεγάλος αριθμός πολιτών συμμετείχε ειρηνικά στις συγκεντρώσεις, διεκδικώντας μέτρα για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

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