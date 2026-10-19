Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 16 βαλλιστικούς πυραύλους και 200 drones - «Καμία προειδοποίηση» από τους συμμάχους λέει ο Ζελένσκι

Η Ρωσία εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 200 drones διαφόρων τύπων, ανάμεσά τους αεριωθούμενα drones Shahed, ανακοίνωσε μέσω του Telegram πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία «δεν έλαβε για μία ακόμη φορά καμία ειδοποίηση» από τους εταίρους της πριν από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους την νύκτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους πραγματοποιήθηκε κατά κύματα στην διάρκεια της νύκτας και, για μία ακόμη φορά, δεν υπήρξε καμία προηγούμενη ειδοποίηση από τους εταίρους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 16 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 ενεργειακές εγκαταστάσεις και άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίσθηκαν στο Κίεβο και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κρίβι Ριγκ, στην κεντρική Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι στόχευσαν και πάλι ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, αλλά και μία κλινική, ένα σχολείο, ένας σταθμός του μετρό και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημίες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.,

Η Ουκρανία βασίζεται σε πληροφορίες που διαβιβάζονται από προηγμένο αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να αμυνθεί κατά των επιθέσεων ή τουλάχιστον για να προετοιμασθεί κατά της εισόδου των υψηλής ταχύτητας ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων ειδοποιώντας τον πληθυσμό να σπεύσει στα καταφύγια.

Το Κίεβο είχε διαμαρτυρηθεί και την περασμένη εβδομάδα για την απουσία έγκαιρης προειδοποίησης εκ μέρους των ΗΠΑ για τις ρωσικές επιθέσεις.

Δώρα προς τον Πούτιν και άρνηση της πραγματικότητας

Η χειραγώγηση εκ μέρους της Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ των μηχανισμών παροχής πληροφοριών προς το Κίεβο εντάσσεται στην αύξηση και πάλι των πιέσεων κατά της Ουκρανίας. Πιέσεις που συνδυάζονται με την προσέγγιση της αμερικανικής πλευράς με την Μόσχα μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων που σημαίνει η συνομολόγηση της συμφωνίας για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ και η ακύρωση χθες με προεδρικό διάταγμα των κυρώσεων του νόμου Γκράχαμ κατά της Ρωσίας

Στο πλαίσιο αυτό ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε «παύση» στην διαβίβαση πληροφοριών προς το Κίεβο και κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «να συγκεντρωθεί» στον δρόμο για «τον τερματισμό του πολέμου».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κίεβο έχει υποδεχθεί θετικά κυριολεκτικά ΟΛΕΣ τις απόπειρες των εταίρων μας για την λήξη αυτού του πολέμου με ένα αξιοπρεπές τέλος» απαντώντας στον Τραμπ που δήλωσε χθες ότι ο ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο».

«Όταν οι αποστολές πυραύλων για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας είναι μπλοκαρισμένες, ενώ η Ρωσία απολαμβάνει χαλάρωση κυρώσεων ή αναβολή της εφαρμογής τους, πρόκειται, δυστυχώς, για άρνηση της πραγματικότητας εκ μέρους των εταίρων μας», κατήγγειλε ο ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ