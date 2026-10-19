Έλληνας δημοσιογράφος τραυματίστηκε στα βίαια επεισόδια στα Τίρανα – Χτυπήθηκε πιθανότατα από πέτρα

Σύμφωνα με το αλβανικό ειδησεογραφικό μέσο Shqiptarja.com, ο δημοσιογράφος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων στην οδό Δυρραχίου, στην αλβανική πρωτεύουσα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να χτυπήθηκε από πέτρα που εκτοξεύθηκε από διαδηλωτές προς την πλευρά της αστυνομίας.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Τραύματος των Τιράνων.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές που επικαλείται το αλβανικό μέσο, ο Έλληνας δημοσιογράφος φέρει τραύματα στο αυτί, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις του και είναι σε θέση να επικοινωνεί.