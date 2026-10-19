Φλέγεται η Αλβανία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος – Αρνείται να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός

Η ένταση είχε αρχίσει νωρίτερα, όταν συγκέντρωση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας, η οποία αρχικά είχε ειρηνικό χαρακτήρα, εξελίχθηκε σε συγκρούσεις. Διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες εναντίον αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη με αφορμή την κατάσταση στα πανεπιστήμια, έχουν πλέον λάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις. Στα αρχικά αιτήματα για βελτίωση της εκπαίδευσης και μείωση των διδάκτρων προστέθηκαν οι διαμαρτυρίες για την ανεργία, τις περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, τα σκάνδαλα διαφθοράς και την ατιμωρησία.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών είναι πλέον η αποχώρηση του Έντι Ράμα από την πρωθυπουργία, με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να επεκτείνονται και πέραν των Τιράνων.

TIRANA, ALBANIA 🇦🇱 A massive police presence across the city to contain protesters, while the Monument of Gjergj Kastrioti Skanderbeg stands in the background, watching the sacrifices of the people he left behind. 🇦🇱💔 https://t.co/Cw8yeSjCcS — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 18, 2026

Ράμα: «Δεν αμφισβητείται η κυβέρνησή μου, αλλά η ευρωπαϊκή πορεία»

Παρά την κλιμάκωση των αντιδράσεων, ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία.

🔥| ENFRENTAMIENTOS ENTRE MANIFESTANTES Y POLICÍAS MARCAN LA CRISIS EN ALBANIA Albania atraviesa una escalada de protestas contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama. En Tirana, miles de manifestantes se concentraron cerca de las sedes gubernamentales y protagonizaron enfrentamientos con la Policía. Las movilizaciones están relacionadas con denuncias de corrupción, falta de empleo y reclamos por las condiciones educativas. — Contraluz | Política, Economía y más (@contraluzec_) October 18, 2026

Σε διαδικτυακή παρέμβασή του μέσω Facebook, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τα αιτήματα των διαδηλωτών στο ζήτημα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Αυτό που αμφισβητείται είναι μια πορεία, μια αποστολή», υποστήριξε.

Μάλιστα, έθεσε στους πολίτες το ερώτημα κατά πόσο επιθυμούν να συνεχιστεί η πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο, ή θέλουν την ΕΕ;».

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο προς όσους συμμετέχουν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να συνομιλήσει με άτομα που καταφεύγουν σε βίαιες ενέργειες.

A protester throws a metal barricade toward police during clashes at an anti-government demonstration in Tirana, Albania, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Αναβλήθηκε η επίσκεψη στη Βιέννη

Οι εξελίξεις ανάγκασαν τον Έντι Ράμα να αναβάλει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη, προκειμένου να παραμείνει στην Αλβανία έως ότου αποκλιμακωθεί η κρίση.

Την ίδια ώρα, συνεργεία με εκσκαφείς απομάκρυναν πλάκες πεζοδρομίου από την περιοχή έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, ενόψει νέων συγκεντρώσεων.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει αφήσει επίσης αιχμές για εμπλοκή ξένων συμφερόντων στις κινητοποιήσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε φερόμενη απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον του γραφείου του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

#Mundo | Albania vive momentos de tensión por las protestas contra el gobierno de Edi Rama. En Tirana, las movilizaciones están marcadas por denuncias de corrupción y el rechazo a un millonario proyecto inmobiliario vinculado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Los manifestantes cuestionan el proyecto previsto en la costa albanesa, mientras se reportan enfrentamientos y daños materiales durante las protestas. — UNE TV (@unetv_hn) October 18, 2026

Αντιδράσεις για την παρουσία ειδικών δυνάμεων

Πρόσθετες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάπτυξη των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των διαδηλώσεων.

🇦🇱 Protesters Clash With Police in Albania’s Capital Tensions escalate in Tirana as anti-government demonstrators clash with police amid growing demands for Prime Minister Edi Rama’s resignation. https://t.co/cXRNfisoZP — Global Observer (@GO_MEDIA_) October 18, 2026

Η ηγεσία της αλβανικής αστυνομίας υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από πληροφορίες για παρουσία ένοπλων ατόμων ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρώτη της αντίδραση, απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης και ειρηνική διεξαγωγή των διαδηλώσεων.

Με την κυβέρνηση να αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης και τους διαδηλωτές να επιμένουν στα αιτήματά τους, η πολιτική αντιπαράθεση στην Αλβανία παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο.

Police officers stand together during an anti-government demonstration outside the Prime Minister’s office, in Tirana, Albania, Saturday, Oct. 17, 2026. (AP Photo/Hameraldi Agolli)