Πανηγυρίζει η Άγκυρα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Σέβεται το διεθνές δίκαιο», ισχυρίζεται η Τουρκία

Σε ανακοίνωσή της, η Τουρκία υποστηρίζει ότι το μνημόνιο βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της επιείκειας και λαμβάνει υπόψη τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών. Όπως σημειώνει, το κείμενο συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Η ανακοίνωση κλείνει με δήλωση πολιτικής βούλησης. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η Τουρκία, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους εταίρους για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης στη λεκάνη της Μεσογείου.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS