Την ικανοποίησή του για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση».
«Περιχαρής» ο Ερντογάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Εξαιρετικά ευχάριστη είδηση» η ομόφωνη έγκριση
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην κοινή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανακοινώνοντας ότι έχει διαβιβαστεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προς έγκριση.
«Χθες λάβαμε και μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το Μνημόνιο Κατανόησης για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.
«Εύχομαι η συμφωνία να αποβεί επωφελής και, μέσω υμών, στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αδελφούς μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην κοινή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανακοινώνοντας ότι έχει διαβιβαστεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προς έγκριση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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