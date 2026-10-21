«Περιχαρής» ο Ερντογάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Εξαιρετικά ευχάριστη είδηση» η ομόφωνη έγκριση

«Χθες λάβαμε και μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα το Μνημόνιο Κατανόησης για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Εύχομαι η συμφωνία να αποβεί επωφελής και, μέσω υμών, στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους αδελφούς μου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην κοινή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανακοινώνοντας ότι έχει διαβιβαστεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προς έγκριση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ