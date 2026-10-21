Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Κάλας ανέφερε ότι είχε «εκτενή συζήτηση» με τον Φιντάν για σειρά θεμάτων. «Οι καλές γειτονικές σχέσεις και η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού έχουν μεγάλη σημασία», σημείωσε.

Η Κάλας συζήτησε επίσης με τον Τούρκο ομόλογό της την ψηφοφορία που διεξήχθη την Τρίτη στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό «μνημόνιο», τονίζοντας ότι «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τόσο η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού όσο και το ζήτημα του μνημονίου τέθηκαν στην ατζέντα από την ίδια την Κάλας και αποτέλεσαν τα κύρια θέματα της συζήτησης.

Αναφερόμενη στην επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, η Κάλας υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να τερματίσει τον πόλεμο. «Η ΕΕ και η Τουρκία στηρίζουν και οι δύο μια ρύθμιση για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και στη Μέση Ανατολή. «Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν τρομοκρατικές τακτικές εγχειριδίου και πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε η Κάλας. Για τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι «το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και ακριβή» και ότι «η ελευθερία ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια ή τέλη».

Πηγή: ΚΥΠΕ