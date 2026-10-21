Θεόδωρος Γκότσης για τουρκολιβυκό: Ζητά ανάκληση της επικύρωσης η Κύπρος - Ενέργειες σε ΕΕ και ΟΗΕ (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Γκότσης ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα έχουν καταδικάσει την απόφαση του Κοινοβουλίου της Λιβύης να επικυρώσει το μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης τον Νοέμβριο του 2019.

Όπως εξήγησε, το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των νησιών σε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα.

Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να θεωρεί το μνημόνιο «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο», υπογραμμίζοντας ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Συντονισμός με Ελλάδα και ενέργειες σε ΕΕ και ΟΗΕ

Ο κ. Γκότσης αναφέρθηκε στην άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της κοινής δήλωσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξη προς Ελλάδα και Κύπρο.

Υπογράμμισε ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις κοινές ενέργειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενέργειες και προς τον ΟΗΕ, ενώ επιβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί σε στενό συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο τη θωράκιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και την άσκησή τους εντός της κυπριακής ΑΟΖ και των θαλάσσιων ζωνών.

Η στάση της Αιγύπτου

Αναφερόμενος στην Αίγυπτο, ο κ. Γκότσης απέφυγε να προκαταλάβει οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση της κυβέρνησής της, υπενθυμίζοντας ωστόσο τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι στα τέλη του 2022 η Αίγυπτος καθόρισε τα εξωτερικά όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της σε σχέση με την περιοχή της Κρήτης, λαμβάνοντας θέση αντίθετη προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Δεν είναι θέμα ανησυχίας, αλλά συστηματικής ενεργοποίησης»

Ο κ. Γκότσης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης «δεν είναι θέμα ανησυχίας», αλλά συστηματικής ενεργοποίησης και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί με συνέπεια και προσεκτικά βήματα για τη θωράκιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι η Κύπρος θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στις επόμενες ενέργειες, καθώς «τον πρώτο λόγο σε αυτή την περίπτωση έχει η ίδια η Ελληνική Δημοκρατία», η οποία επηρεάζεται άμεσα από την επικύρωση του μνημονίου.

Ακούστε την παρέμβαση του Θεόδωρου Γκότση στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 21-10-2026