Κύπριοι ευρωβουλευτές ζητούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας μετά και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Λουκάς Φουρλάς, καταδίκασε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου θαλάσσιας οριοθέτησης, το οποίο χαρακτήρισε «άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Χαιρέτισε την άμεση καταδίκη του μνημονίου από τους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς, μετά την κοινή δήλωση των αντιπροσωπειών Κύπρου και Ελλάδας στο ΕΛΚ, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν αρκούν οι καταδίκες. Χρειάζονται πλέον και πράξεις».

Ο κ. Φουρλάς διερωτήθηκε γιατί η ΕΕ επιτρέπει στην Τουρκία να διοργανώνει συνέδρια στην Αττάλεια, ενώ δεν αναγνωρίζει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επικρίνοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής Ευρωπαίων αξιωματούχων σε εκδηλώσεις στις οποίες θα παρίσταται Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι επιχειρεί να τον προωθήσει «από την πίσω πόρτα» και χαρακτήρισε απαράδεκτες τέτοιες πρακτικές.

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Κώστας Μαυρίδης, ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν ασφάλεια, προσιτή στέγη και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Τόνισε την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και ιδιαίτερης μέριμνας για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Είπε επίσης ότι η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζονται συνολικά και όχι επιλεκτικά, υποστηρίζοντας πως η πολιτική κατευνασμού στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενθαρρύνει τις «νεοοθωμανικές πολιτικές» της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στις απειλές κατά της Κύπρου και της Ελλάδας, έκανε λόγο για παράνομη κατοχή, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης και απειλή πολέμου, ζητώντας συγκεκριμένη ευρωπαϊκή δράση. «Προτείνατε ποτέ κάποια κύρωση κατά των νεοοθωμανικών πολιτικών;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στην ευρωπαϊκή ηγεσία.

Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδη, κατήγγειλε την έκδοση νέας τουρκικής NAVTEX, η οποία, όπως είπε, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ. Αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Κατηγόρησε την Ένωση ότι αντιμετωπίζει διαφορετικά τις παραβιάσεις της Ρωσίας και της Τουρκίας, λέγοντας: «Κατοχή στην Ουκρανία – Κυρώσεις. Κατοχή στην Κύπρο – Λόγια».

Απευθυνόμενος στον Αντόνιο Κόστα, ο κ. Γεάδης ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι η Ελλάδα, είναι το Αιγαίο. Είναι και η Κύπρος», ζητώντας να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία, και συγκεκριμένα οικονομικές κυρώσεις.

Οι τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, χαιρέτισε τη συμφωνία με την Κίνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και εξέφρασε ανησυχία για τις προτεινόμενες περικοπές στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, της άμυνας και της προστασίας των συνόρων.

Ζήτησε η αποπληρωμή του NextGenerationEU να χρηματοδοτηθεί από νέους ίδιους πόρους και όχι μέσω περικοπών στον προϋπολογισμό, ενώ επαναβεβαίωσε τη στήριξη του ΕΛΚ προς την Ουκρανία.

Η πρόεδρος των S&D, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερο προϋπολογισμό και περισσότερη αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στη στέγαση, την ενέργεια, την κοινωνική προστασία και την άμυνα. Επέκρινε επίσης τη ρητορική της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς για τη μετανάστευση, ζητώντας σεβασμό στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και ασφαλείς, νόμιμους διαύλους.

Εκ μέρους των Πατριωτών για την Ευρώπη, η Κίνγκα Γκαλ επέκρινε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση και την οικονομία. Αντιτάχθηκε στην αύξηση των πόρων και των εξουσιών της Κομισιόν μέσω του νέου ΠΔΠ και ζήτησε μεγαλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, των αγροτών και των περιφερειών.

Ο Νικόλα Προκατσίνι, εκπροσωπώντας τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας και του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει την προστασία των συνόρων. Τάχθηκε επίσης υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης της γεωργίας και των περιφερειών στον επόμενο προϋπολογισμό.

Η πρόεδρος του Renew Europe, Βαλερί Αγιέ, στήριξε τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα και την ενέργεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «νέας Γιάλτας», με την Ευρώπη να μοιράζεται σε σφαίρες επιρροής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είπε ότι η αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης, ιδίως της στέγασης και της ενέργειας, αποτελεί κεντρική ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει νέο, λεπτομερές διαπραγματευτικό πακέτο για το ΠΔΠ 2028–2034. Το πακέτο θα συζητηθεί σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με στόχο να προσεγγιστεί συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Κόστα τόνισε ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του 2026, ώστε να εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2028. Επανέλαβε επίσης την ανάγκη στήριξης της συνοχής, της γεωργίας, της στέγασης και της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ