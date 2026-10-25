Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε απόψε την ήττα του απέναντι στο κίνημα που γεννήθηκε από τις φοιτητικές διαδηλώσεις, σε μια ιστορική εκλογική διαδικασία που βάζει τέλος στη 14ετή διακυβέρνησή του και σηματοδοτεί μια νέα πολιτική εποχή για τη Σερβία.
Πολιτική ανατροπή στη Σερβία: Ο Βούτσιτς παραδέχτηκε ήττα από τη «Φοιτητική Λίστα» στις εκλογές - Αποχωρεί μετά από 14 χρόνια στην εξουσία
Στους δρόμους του Βελιγραδίου ξέσπασαν πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση του Βούτσιτς, με τα αυτοκίνητα να κορνάρουν και τους φοιτητές να φωνάζουν «νίκη»
Στους δρόμους του Βελιγραδίου ξέσπασαν πανηγυρισμοί μετά την ανακοίνωση του Βούτσιτς, με τα αυτοκίνητα να κορνάρουν και τους φοιτητές να φωνάζουν «νίκη» και «τελείωσε».
Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων εναντίον της διαφθοράς, με αφορμή τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ, το 2024.
«Αγαπητή Σερβία, απόψε ακούστηκε η φωνή του λαού», είπε ο Ράντομιρ Σάϊτσιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών στην έδρα του κινήματός του. «Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη, αύριο χτίζουμε το μέλλον», πρόσθεσε.
Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε σχεδόν στο 70% και ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το 1992. Στα εκλογικά τμήματα είχαν σχηματιστεί ουρές, ένδειξη της επιθυμίας πολλών για αλλαγή.
«Είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές, η Φοιτητική Λίστα κέρδισε, θα έχουν 135-140 έδρες και εμείς θα έχουμε 105, κανείς άλλος δεν μπαίνει στο κοινοβούλιο», είπε ο Βούτσιτς, βασίζοντας την πρόβλεψή του στα προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εταιρείας δημοσκοπήσεων CESID-IPSPS δείχνει ότι η Φοιτητική Λίστα εκλέγει 138 βουλευτές ενώ το SNS του Βούτσιτς 104. Τις υπόλοιπες έδρες θα τις μοιραστούν τα μειονοτικά κόμματα.
«Απίστευτη χαρά και ευτυχία και επιτέλους ξεφορτωθήκαμε αυτή τη μαφία. Είμαι τόσο χαρούμενη που δεν μπορώ να μιλήσω», είπε μια γυναίκα, η Τάνια, που γιόρταζε τα αποτελέσματα στους δρόμους του Βελιγραδίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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