WSJ: Ο Τραμπ θέλει να βάλει τον Όρμπαν στο τιμόνι του ΟΗΕ – Παρασκηνιακές επαφές με Μόσχα και Πεκίνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, πηγές από τρεις χώρες επιβεβαιώνουν ότι η Ουάσινγκτον έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, ενθαρρύνοντάς τον μάλιστα να εισέλθει στην κούρσα διαδοχής.

«Διαβάσατε σωστά», αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική εφημερίδα, υπογραμμίζοντας τον ασυνήθιστο χαρακτήρα της πρότασης.

Το σχέδιο προβλέπει την προώθηση του Όρμπαν ως κοινού υποψηφίου των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, με την τελική απόφαση να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι οκτώ ψήφοι και ο ρόλος Ρωσίας και Κίνας

Αξιωματούχος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνωρίζει ότι η πρόταση μπορεί αρχικά να ακούγεται παράλογη. Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενες επαφές της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα και το Πεκίνο, οι δύο χώρες εμφανίζονται θετικές στο ενδεχόμενο στήριξης του Όρμπαν.

Ο ίδιος αξιωματούχος εκτιμά ότι ο Ούγγρος πολιτικός θα μπορούσε να εξασφαλίσει «8 άνετες ψήφους» στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ θεωρεί εφικτό να συγκεντρώσει ακόμη και δέκα.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η στάση της Βρετανίας και της Γαλλίας, οι οποίες διαθέτουν δικαίωμα βέτο. Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, οι δύο χώρες εμφανίζονται συνήθως προσεκτικές στη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και δεύτερη χώρα σημειώνουν ότι όταν η Ουάσινγκτον, η Μόσχα και το Πεκίνο συμφωνούν σε μια επιλογή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, συνήθως καταφέρνουν να την προωθήσουν.

Γιατί επιλέγουν τον Όρμπαν

Το όνομα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας επανερχόταν συστηματικά στις συζητήσεις Αμερικανών αξιωματούχων για τον επόμενο επικεφαλής του ΟΗΕ.

«Κάποιος σαν τον Όρμπαν», φέρονται να ανέφεραν οι Αμερικανοί συνομιλητές, διαπιστώνοντας ότι οι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Κίνας συμφωνούσαν με αυτή την προσέγγιση.

Έτσι προέκυψε η ιδέα να προταθεί ο ίδιος ο Όρμπαν.

Παρά τις επικρίσεις που δέχεται για τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους αυταρχικούς ηγέτες, Αμερικανός αξιωματούχος τον περιγράφει ως «ο κατάλληλος MAGA-συντηρητικός υποψήφιος».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιλογή του συνδέεται με τις πολιτικές που ακολούθησε κατά της μετανάστευσης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των δικαστηρίων και του Τύπου στην Ουγγαρία.

Παράλληλα, ο Όρμπαν είχε επανειλημμένα συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διατηρούσε στενές σχέσεις με την Κίνα.

Θετικός αλλά επιφυλακτικός ο Όρμπαν

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ήδη προσεγγίσει τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τη θέση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον «άκουσαν» δεκτικό, ωστόσο ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτικός και δεν επιθυμεί να ανακοινώσει υποψηφιότητα εάν προηγουμένως δεν διασφαλίσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πιθανότητες επιτυχίας.

Εφόσον αποφασίσει να εισέλθει στην κούρσα, αναμένεται να εξασφαλίσει εκ νέου τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενδεχόμενη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του τοποθετείται χρονικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές

Η πιθανή είσοδος του Όρμπαν στη διαδικασία αναμένεται να διαφοροποιήσει το πεδίο των υποψηφίων, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχο άλλης χώρας που επικαλείται η Wall Street Journal, αποτελείται κυρίως από «γραμματείς», δηλαδή πρόσωπα με διεθνή διοικητική ή παρασκηνιακή διπλωματική εμπειρία.

Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και η Λάνα Νουσεϊμπέχ, διπλωμάτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία εισήλθε στην κούρσα την περασμένη εβδομάδα.

Η υποστήριξη των Εμιράτων προς παραστρατιωτική οργάνωση που εμπλέκεται στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν θεωρείται παράγοντας που μπορεί να επιβαρύνει την υποψηφιότητά της, αν και η ίδια εμφανίζεται να διαθέτει δυναμική.

Η Νουσεϊμπέχ αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη προγραμματίζεται νέα ενδεικτική ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το ενδεχόμενο εισόδου και άλλων υποψηφίων παραμένει ανοικτό, με το παρασκήνιο γύρω από τη διαδοχή στην ηγεσία του ΟΗΕ να εντείνεται.

Με πληροφορίες από τη Wall Street Journal μέσω LiFO.