«Σφήνα» της Τουρκίας στην κούρσα για την ηγεσία του ΟΗΕ – Υποψήφιος ο Φεριντούν Σινιρλίογλου

«Ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ σήμερα κατέθεσα την υποψηφιότητα του πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του ΓΓ ΟΗΕ μέσω επιστολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Eρντογάν», δήλωσε ο κ. Γιλντίζ.

Κατά την έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν ενίσχυσε το προβάδισμά της, συγκεντρώνοντας έντεκα ψήφους ενθάρρυνσης και τέσσερις αποθάρρυνσης.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι ακολούθησε με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Λάνα Νουσεϊμπέ, στην πρώτη συμμετοχή της στη διαδικασία, έλαβε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων που είχαν προγραμματιστεί υπό την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Υποψήφιοι για τη θέση του ΓΓ είναι επίσης, η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ, η Λάνα Νουσεϊμπέ, ο Ολάρα Οτούνου και η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα.

Η συμμετοχή της Νουσεϊμπέ ακολουθεί την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Από την κούρσα έχει αποχωρήσει ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να υποβάλει εγκαίρως τη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, ώστε ο διορισμός να αφήσει στον νέο Γενικό Γραμματέα «επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για τα καθήκοντά του».

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη — τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.