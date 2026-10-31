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Διεθνή

Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Κλίμοβο της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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