Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Κλίμοβο της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.
Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ
Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.
Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την περιφέρεια αυτή, πρόσθεσε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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