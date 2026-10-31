Άστατος ο καιρός το Σ/Κ με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από το κανονικό

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν τοπικά ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογεματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.