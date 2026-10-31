Θρίλερ με την εξαφάνιση της 61χρονης στη Λεμεσό: Βρέθηκε το όχημά της, αντιφάσεις από τον 43χρονο ύποπτο ενώπιον του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν δεδομένα που οδήγησαν τις ανακριτικές Αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου. Πρόκειται για 43χρονο Σύρο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης.

Ο ύποπτος αναμένεται βρίσκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου οι Αρχές θα ζητήσουν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανακρίσεις.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε το όχημα της 61χρονης ενώ ο ύποπτος έχει υποπέσει για την ώρα σε σημαντικές αντιφάσεις.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, με τις εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και τους ανακριτές να συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται ότι η εξαφάνιση της 61χρονης καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από φιλικό της πρόσωπο, στις 28 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ελλείπουσα απουσιάζει αδικαιολόγητα από την οικία της στη Λεμεσό, από τις 23 Οκτωβρίου 2026.