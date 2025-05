Σκηνές χάους από μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία - Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση (βίντεο, φώτος)

Αντιμέτωπες με μια «μαζική» διακοπή ηλεκροδότησης είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια προβλήματα και τις αρμόδιες Αρχές να δίνουν μάχη με το χρόνο για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Η αιτία του μπλακ άουτ είναι άγνωστη με όλα ενδεχόμενα να εξετάζονται ακόμη και αυτό της κυβερνοεπίθεσης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία ενώ στη Γαλλία η διακοπή ήταν σύντομη με την ηλεκτροδότηση να έχει αποκατασταθεί.

Ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Red Electrica ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδρότηση. «Όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης», τόνισε η Red Electrica. Πρόσθεσε πως ξεκινά σταδιακά η επαναφορά της ηλεκτροδρότησης στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων Renfe ανακοίνωσε ότι στις 13:30 ώρα Ελλάδας σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπάρχουν προβλήματα και σε ισπανικά αεροδρόμια. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη παραμένει χωρίς ρεύμα. Το μετρό της Βαλένθια ανακοίνωσε ότι ανέστειλε πλήρως τη λειτουργία του.

Στο κέντρο της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena Ser. Συνέπεια του μπλακ άουτ εκκενώθηκαν τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η E-Redes, ισπανική εταιρεία παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της σύνδεσης σε φάσεις. «Πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

Η ισπανική κυβέρνηση συγκάλεσε συνάντηση αντιμετώπισης κρίσης στα κεντρικά γραφεία της Red Electrica, τόνισε η El Pais.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Ενέργειας βρίσκονται καθ' οδόν στις εγκαταστάσις της Red Electrica, σύμφωνα με το Cadena Ser.

Η Λιν Μόργκαν , που ζει στο Σανταρέμ της Πορτογαλίας, είπε ότι «δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν φανάρια και όλα είναι σε χάος».

Ο Λουίς, που ζει ακριβώς βόρεια της Λισαβόνας, λέει ότι σκέφτηκε ότι «ήταν προοίμιο πολέμου». Ο Γουέιντ μας είπε: «Είμαι στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.

Το ρεύμα κόπηκε πριν από περίπου 40 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού. Η τροφοδοσία είναι ξανά ενεργοποιημένη τώρα, αλλά ακόμα δεν είναι ανοιχτές οι οθόνες της πύλης».

There is a blackout currently in all of Spain, and apparently Portugal. No one seems to know what the cause is but people are suspecting cyberattack. The streets are a bit chaotic but order so far is mostly prevailing. pic.twitter.com/zvY3uKr8Ka