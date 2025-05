Διπλός σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ στην Αργεντινή, προειδοποίηση για τσουνάμι

Δύο ισχυροί σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ έπληξαν την Αργεντινή το μεσημέρι της Παρασκευής (2/05), ενώ οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στη Χιλή.

Οι δονήσεις 7,4 και 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν στο Πέρασμα του Ντρέικ, στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αργεντινής και της Χιλής, στις 15:58 ώρα Κύπρου (09:58 τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής (Senapred), ο σεισμός έγινε αισθητός στην περιοχή Μαγαγιάνες, τη μεγαλύτερη βάσει έκτασης και τη δεύτερη πλέον αραιοκατοικημένη πόλη στα νότια της χώρας.

JUST IN: 7.4-magnitude earthquake hits off South America - USGS pic.twitter.com/N3XAqJvCNP

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Για την περιοχή έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από τις ακτές και να φτάσουν σε ψηλότερα σημεία.

Ο συναγερμός για «επικίνδυνα κύματα», αναφέρεται σε μήνυμα του αμερικανικού συστήματος προειδοποίησης για τσουνάμι και ισχύει για τις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού – συμπεριλαμβανομένης της νότιας Αργεντινής και της Χιλής.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/groD2eeyaz