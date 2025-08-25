Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νέο «εμπόδιο» στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έκανε δεκτό αίτημα της ΑΚΤΩΡ και ανέστειλε πλήρως τη διαδικασία μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε στις 22 Αυγούστου 2025 τη χορήγηση προσωρινών μέτρων που «παγώνουν» χωρίς περιορισμό τον διαγωνισμό για τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Τμήμα 1 – Φάση Α).


Η απόφαση αφορά την Προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, η οποία ήταν ο προηγούμενος ανάδοχος του έργου. Η εταιρεία ζητά ακύρωση ή τροποποίηση όρων της νέας προκήρυξης, υποστηρίζοντας ότι αυτοί παραβιάζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού. Έκανε επίσης λόγο  για ασάφειες στον όρο «συμπλήρωση έργου» και ανεπαρκή περιβαλλοντική τεκμηρίωση.


Από την πλευρά του, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας, υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν προσωρινά μέτρα στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, αλλά μόνο από την υποβολή προσφορών και μετά, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία.
Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία ερωτήσεων και διευκρινίσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος του διαγωνισμού και δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την αναστολή. Έτσι, έλαβε υπόψη το δημόσιο συμφέρον και αποφάσισε την πλήρη αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης μέχρι να εξεταστεί η ουσία της προσφυγής.


Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

«Έχοντας κατά νου τα γεγονότα της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον, σε συνάρτηση με τις εκατέρωθεν εισηγήσεις αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της Σύμβασης σε σχέση με τον Διαγωνισμό με Αρ. ΚΠΣ/12/2025/ΜΚ(Α) και τίτλο «Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α)» χωρίς κανένα περιορισμό»


Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής, το Τμήμα Δημοσίων Έργων πρέπει να καταθέσει την Έκθεση Γεγονότων μέχρι τις 28 Αυγούστου, η ΑΚΤΩΡ τη Γραπτή Αγόρευσή της μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και η Αναθέτουσα Αρχή τη δική της μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, θα οριστεί ακρόαση της υπόθεσης.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

