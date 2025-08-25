Υπό διήμερη κράτηση 33χρονος για υπόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς

Υπό διήμερη κράτηση τέθηκε με διάταγμα του Επαρχικού Δικαστηρίου Λάρνακας 33χρονος για υπόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς από κάρβουνα τα οποία πέταξε σε χωράφι.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για δύο μέρες εναντίον του άντρα για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εγκατάλειψης άσβεστης φωτιάς στην ύπαιθρο, απόρριψης αναμμένων κάρβουνων τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ύπαιθρο, πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας αλόγιστης συμπεριφοράς ή αμελούς ενέργειας.

Σε ανακοίνωσή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας αναφέρεται ότι «γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για πυρκαγιά στην περιοχή 'Καφκαλειά του Αμπελιού' έδαφος Κιβιλισίου στην επαρχία Λάρνακας».

Άμεσα στη σκηνή μετέβησαν «μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου, ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε αφού κατέκαψε γύρω στα τρία δεκάρια άγριας βλάστησης από καλάμια και πεύκα».

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην σκηνή από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου «διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάρβουνα τα οποία πέταξε σε χωράφι πλησίον υποστατικού που διατηρεί στην περιοχή, κάτοικος χωριού της επαρχίας Λάρνακας, ηλικίας 33 ετών».

Εναντίον του 33χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα και συνελήφθη.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ