Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ

Ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το Αl Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

