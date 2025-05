Τα βλέμματα στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη για το ουκρανικό- Θολό τοπίο για ώρα έναρξης και σύνθεση (βίντεο)

Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την ώρα έναρξης των συνομιλιών για το ουκρανικό στην Κωνσταντινούπολη, που είναι προγραμματισμένες για σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, το ρωσικό πρακτορείο TASS, είχε μεταδώσει πως ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν περίπου στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), επικαλούμενο πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Η πηγή αυτή δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και θα είναι κλειστές για τον Τύπο.



Ωστόσο, η πληροφορία ότι ξεκινούν στις 10.00 , που δόθηκε από τα πρακτορεία Tass και Reuters, διαψεύστηκε από την ουκρανική πλευρά, την ώρα που η διαδικασία χαρακτηρίζεται ήδη ως θρίλερ ως προς τη σύνθεση των διαπραγματευτών.

Βίντεο δείχνει δημοσιογράφους να βρίσκονται έξω από το ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ:

🇹🇷🇷🇺🇺🇦 Journalists have gathered outside the Dolmabahce Palace in #Istanbul, where negotiations between #Russia and #Ukraine are expected to begin shortly. pic.twitter.com/uihal7xKxQ