Ένας νεκρός και 50.000 εγκλωβισμένοι εξαιτίας πλημμυρών στην ανατολική Αυστραλία (βίντεο)

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα την ανατολική Αυστραλία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες εγκλώβισαν κάπου 50.000 ανθρώπους και στοίχισαν τη ζωή κατοίκου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της πολιτειακής κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς.



«Πρέπει επίσης να πω ότι προετοιμαζόμαστε και για άλλα άσχημα νέα τις επόμενες 24 ώρες. Αυτή η φυσική καταστροφή είναι φρικτή για τούτη την κοινότητα», τόνισε ο κ. Μινς μιλώντας στον Τύπο.

🇦🇺 Devastating Flooding in Taree, New South Wales



🌧 On May 21, 2025, the town of Taree in New South Wales experienced catastrophic flooding as the Manning River surged to a record 6.4 meters, surpassing the previous high from 1929. The flooding has isolated almost 50,000… pic.twitter.com/OOxI3rLJwo