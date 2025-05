Γιατί το BBC καθυστερεί την προβολή ντοκιμαντέρ για τη Γάζα;

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι το BBC έχει βάλει στο «ράφι» το ντοκιμαντέρ «Gaza: Medics Under Fire», το οποίο ήταν έτοιμο για προβολή από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο λόγος είναι πως αναμένουν να ολοκληρωθεί η έρευνα για μια άλλη ταινία με τίτλο «Gaza: How to Survive a Warzone», η οποία αποσύρθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο νεαρός αφηγητής της ήταν γιος στελέχους της Χαμάς.

Γιατροί και πληροφοριοδότες που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, απειλούν τώρα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους λόγω της συνεχιζόμενης άρνησης του BBC να το προβάλει. Μια ανοικτή επιστολή για την καθυστέρηση στάλθηκε στον γενικό διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, με περισσότερες από 600 υπογραφές, στην οποία αναφέρεται: «Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική προσοχή. Είναι πολιτική φίμωση».

«Κανένας ειδησεογραφικός οργανισμός δεν θα έπρεπε να αποφασίζει μυστικά πίσω από κλειστές πόρτες ποιες ιστορίες αξίζουν να ειπωθούν. Αυτή η σημαντική ταινία πρέπει να τη δει το κοινό και να τιμηθεί το θάρρος όσων συμμετείχαν», αναφέρεται στην επιστολή. Την ίδια ώρα, άλλα κανάλια και πλατφόρμες έχουν προσφερθεί να προβάλλουν το ντοκιμαντέρ, αλλά η κίνηση αυτή έχει μπλοκαριστεί από το BBC.

Παρόλο που το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση για προβολή και έχει περάσει από νομικό έλεγχο για να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις οδηγίες, το BBC ζητά τώρα αλλαγές και δηλώνει ότι δεν θα το δείξει πριν ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα, σχετικά με το «Gaza: How to Survive a Warzone».

As @BBCNews is not releasing our film on the destruction of the Gazan health service we have other films from Drs inside. Our film is about Gazan medics but we were helped by many UK Drs like @rosieplasticsurgeon & Graham Groom who knew many of the Gazan Drs who have been killed pic.twitter.com/Itt0u0BfMY