Σκόνταψαν ενώ επιβιβαζόταν στο Air Force One Τραμπ και Ρούμπιο (βίντεο)

Τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σκοντάφτουν κατά την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος Air Force One πριν την αναχώρησή τους στο Νιου Τζέρσι κατέγραψε η κάμερα.

Μάλιστα, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να συγκρίνουν το περιστατικό με τα αντίστοιχα που είχαν συμβεί στην περίπτωση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Με εκπλήσσει που δεν έχει αντικαταστήσει αυτές τις σκάλες με κάποια κυλιόμενη» σχολίασε ένας χρήστης στο Χ (πρώην Twitter) με το όνομα RC Huffman.

President Trump stumbles while walking up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/Z9ZNEKkd7z