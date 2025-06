Εκτός κρίσιμης ενημέρωσης στο Κογκρέσο η Γκάμπαρντ: Την έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ για τις διαρροές σχετικά με το Ιράν;

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, Διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ, δεν θα συμμετάσχει τελικά στην πολυαναμενόμενη ενημέρωση προς το Κογκρέσο σχετικά με τους πρόσφατους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.



Σύμφωνα με ορισμένους, το γεγονός ότι η αξιωματούχος έμεινε εκτός της κρίσιμης ενημέρωσης μπορεί να αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης δυσαρέσκειας του Αμερικανού προέδρου απέναντί της, ίσως ακόμα και των προθέσεών του να ρίξει σε εκείνη το φταίξιμο για τις διαρροές σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών επιθέσεων.



Υπενθυμίζεται ότι η αξιωματούχος είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής των ΜΜΕ την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «λανθασμένη» παλαιότερη κατάθεσή της, στην οποία διατύπωνε την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη δεν πλησιάζει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου.



Πριν μερικές ώρες, η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ανακοινώθηκε πως δεν θα παραστεί τελικά την Πέμπτη στην ενημέρωση προς το Κογκρέσο, στην οποία αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θα παρουσιάσουν αποδείξεις για την επιτυχία των επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.









Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο μιας έντονης αντιπαράθεσης τις τελευταίες ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεσπάσει επανειλημμένα εναντίον ΜΜΕ που αποκάλυψαν το περιεχόμενο διαβαθμισμένου εγγράφου της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί απλά καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για μερικούς μήνες και δεν το κατέστρεψαν ολοσχερώς, αντίθετα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος.



Αρχικά, η Γκαμπαρντ επρόκειτο να συμμετάσχει στην ενημέρωση μαζί με μέλη του στενού κύκλου του Τραμπ – τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.



Πηγή με γνώση του προγράμματος της αξιωματούχου δήλωσε στο Associated Press ότι ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί αλλά τελικά δεν θα το κάνει.



«Τα μέσα ενημέρωσης το παρουσιάζουν ως κάτι που δεν είναι», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στη Washington Post, προσθέτοντας ότι ο Ράτκλιφ θα εκπροσωπήσει την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών.



Ωστόσο, ο βιογράφος του Τραμπ, Μάικλ Γουλφ, υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανό ο Τραμπ να βλέπει πλέον την Γκαμπαρντ ως «αποδιοπομπαίο τράγο» που θα «χρεωθεί» τη διαρροή.



«Όταν έχουμε να κάνουμε με τον Τραμπ, έχει πάντα σημασία να υπάρχει ένας φταίχτης. Κάποιος που να μπορείς να του ρίξεις την ευθύνη. Και αυτή τη φορά είναι η Τούλσι», είπε ο Γουλφ στην The Daily Beast.



Σύμφωνα με τον ίδιο, μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν. Μέσα στον Λευκό Οίκο, όπως ακουγόταν σήμερα το πρωί, το πρόσωπο που προορίζεται για αυτόν τον ρόλο είναι η Τούλσι».



Η Γκαμπαρντ είχε υποστηρίξει με πάθος τον Τραμπ στην πρόσφατη κόντρα του με τον Τύπο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν πλήρως τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν. «Οι νέες πληροφορίες επιβεβαιώνουν όσα έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν οι Ιρανοί επιλέξουν να τις ξαναχτίσουν, θα πρέπει να επανακατασκευάσουν πλήρως και τις τρεις εγκαταστάσεις (Νατάνζ, Φορντό, Εσφαχάν), κάτι που πιθανότατα θα χρειαστεί χρόνια».

Μιλώντας με δημοσιογράφους σε αεροδρόμιο στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος από την επικεφαλής τους, ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο. Η Γκάμπαρντ «κάνει λάθος», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.



Το Μάρτιο, η Γκάμπαρντ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι η κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζει να πιστεύει ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει ένα πυρηνικό όπλο. «Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζει να εκτιμά ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

Q: Your intel says there’s no evidence that Iran is building a nuclear weapon.



Trump: Well, then my intel is wrong. Who said that?



Q: Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard.



Trump: She’s wrong. 1/ pic.twitter.com/pyJVsKOe93