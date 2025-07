Υπερθέρμανση του Πλανήτη: Ανιχνεύσιμη η ανθρώπινη επίδραση ήδη από το 1885

Χρησιμοποιώντας συνδυασμό επιστημονικής θεωρίας, σύγχρονων παρατηρήσεων και πολλών, εξελιγμένων υπολογιστικών μοντέλων, οι ερευνητές εντόπισαν ένα καθαρό σήμα ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής ήδη από το 1885 – λίγο πριν από την εμφάνιση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά μετά την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα (16/6) στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ενισχύουν την άποψη ότι η ανθρωπότητα διαμορφώνει το κλίμα του πλανήτη με τρόπο ανιχνεύσιμο για περισσότερο καιρό απ’ όσο νομίζαμε - και υπογραμμίζουν τη σημασία της παρακολούθησης των αλλαγών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.