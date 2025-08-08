New York Times: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να συναντηθεί με τον Τραμπ - Ο όρος που βάζει ο Λευκός Οίκος

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία την ώρα που ο Λευκός Οίκος στέλνει ανάμεικτα μηνύματα. Την Πέμπτη (7/8) εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου σημείωνε ότι ότι δεν έχει οριστεί κάποια συνάντηση και ότι ο Πούτιν πρέπει να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Τραμπ,ενώ ένα 24ωρο νωρίτερα ο Τραμπ άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά ακόμη και να μην γίνει τελικά η συνάντηση καθώς είναι δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει καμία πρόθεση να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ενδιαφέρον έχει πώς διαβάζει τις εξελίξεις η Komsomolskaya Pravda. «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δύο απλά συμφέροντα σε σχέση με την Ουκρανία: να κερδίσει χρήματα για την Αμερική και να αποδείξει ότι είναι ικανός πολιτικός αλλά και το Νόμπελ Ειρήνης για τον εαυτό του», αναφέρει.

«Η Ρωσία έχει τα δικά της συμφέροντα», προσθέτει. «Η εξασφάλισή τους είναι αυτό που θα επιδιώξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια συνάντηση με τον Τραμπ», σημειώνει.

Αν και όποτε γίνει θα είναι η πρώτη συνάντηση προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ εδώ και τέσσερα χρόνια και αυτό έχει τη σημασία του. Ειδικά για τον Ρώσο πρόεδρο ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στα διεθνή πολιτικά δρώμενα μετά από χρόνια απομόνωσης.

Ωστόσο, μια σύνοδος κορυφής Πούτιν - Τραμπ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει εκεχειρία.

Από τη μία πλευρά, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και ότι απαιτείται μια προσωπική συνάντηση για να σφραγιστεί η συμφωνία. Αυτή ήταν πάντα η θέση της Ρωσίας.

Από την άλλη, μπορεί να μην υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Μπορεί να είναι απλώς για το θεαθήναι. Μπορεί να είναι απλώς η τελευταία προσπάθεια του Κρεμλίνου να εκτονώσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ και να παρακάμψει την προθεσμία που έχει θέσει για να τερματίσει τον πόλεμο έως την Παρασκευή (8/8) ή να αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Το σχέδιο του Πούτιν

Όλα συνηγορούν πως ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι μια τέτοια συνάντηση, αντί για απλή πρόοδο στο πεδίο της μάχης, είναι η καλύτερη ευκαιρία του για να εξασφαλίσει μια νίκη στον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρουν οι NYT αναλυτές δηλώνουν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ρώσου ηγέτη είναι πρωτίστως να εξασφαλίσει μια ειρηνευτική συμφωνία που να επιτυγχάνει τους γεωπολιτικούς του στόχους και όχι απαραίτητα να κατακτήσει συγκεκριμένα εδάφη στο πεδίο της μάχης.

Εξ ου και είναι είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λένε, που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να επιτύχει αυτούς τους στόχους - που περιλαμβάνουν την παραμονή της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ και την αποτροπή της μελλοντικής επέκτασης της συμμαχίας. Αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο κ. Πούτιν έχει εμφανιστεί τόσο επικεντρωμένος στο να κατευνάσει τον κ. Τραμπ και να αποφύγει μια ρήξη με την Ουάσινγκτον.

«Ο Πούτιν θέλει να κρατήσει τον Τραμπ ως πόρο για μια πιθανή μετάβαση στην ειρήνη», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, φίλα προσκείμενος στο Κρεμλίνο πολιτικός αναλυτής. «Ο Τραμπ είναι απαραίτητος για να επιτύχει τους όρους της Ρωσίας»., προσθέτει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι σκόπευε να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια λίγο αργότερα να συναντηθεί τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο όσο και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, στέλεχος του Κρεμλίνου δήλωσε την Πέμπτη (7/8) ότι η Μόσχα δεν είχε συμφωνήσει σε μια τριμερή συνάντηση.

«Αυτή η επιλογή απλώς αναφέρθηκε από τον Αμερικανό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας στο Κρεμλίνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν ήταν αντίθετος στη συνάντηση με τον Ζελένσκι — αίτημα που ο ηγέτης της Ουκρανίας έχει επανειλημμένα κάνει — αλλά επανέλαβε ότι πρέπει να πληρούνται «ορισμένες προϋποθέσεις» πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ μακριά από αυτές τις προϋποθέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Από την έναρξη της προσέγγισης με το Κρεμλίνο τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ δίσταζε να συμφωνήσει σε μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, αναζητώντας ένα σημάδι από το Κρεμλίνο ότι ο Ρώσος ηγέτης όντως εννοούσε σοβαρά μια πραγματική κατάπαυση του πυρός στο πεδίο της μάχης.

Τι μπορεί να άκουσε ο Γουίτκοφ

Μια πιθανότητα είναι ότι ο Πούτιν έδωσε σήμα για μεγαλύτερη ευελιξία στο ζήτημα του πώς θα μπορούσε να χωριστεί ή να ανταλλαχθεί η γη σε οποιαδήποτε διευθέτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Για μήνες, οι Ρώσοι απεσταλμένοι επέμεναν σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους να δοθεί στη Μόσχα το σύνολο των τεσσάρων περιοχών που το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι είχε «προσαρτήσει» από την Ουκρανία στα τέλη του 2022, παρόλο που τεράστιες εκτάσεις της επικράτειας παρέμειναν υπό ουκρανικό έλεγχο. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θεώρησαν αυτή τη θέση παράλογη και την είδαν ως ένδειξη ότι η Μόσχα δεν ήταν σοβαρή σχετικά με τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πει στους απεσταλμένους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών φέτος να επιμείνουν μόνο στην πιο σκληρή θέση, προκειμένου να επιβάλουν μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Τραμπ. Ρώσοι αξιωματούχοι μπορεί να ελπίζουν ότι μια κατ' ιδίαν συνάντηση κορυφής θα δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να πείσει τον Τραμπ, ο οποίος από καιρό έτρεφε συμπάθεια προς τη Ρωσία, να επιστρέψει στην υποστήριξη των απόψεων του Ρώσου ηγέτη σχετικά με αυτό που αποκαλεί «τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης».

Τα σημεία κλειδιά για τον Ρώσο πρόεδρο

Άτομα κοντά στο Κρεμλίνο, καθώς και πολιτικοί αναλυτές, λένε ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν - να αποκλειστεί η Ουκρανία από το ΝΑΤΟ, να περιοριστούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνατότητες και να τεθούν οι βάσεις για μια κυβέρνηση στο Κίεβο που είναι πιο φιλική προς τη Μόσχα - είναι πιο κρίσιμες για αυτόν από τις λεπτομέρειες σχετικά με το ποια εδάφη ελέγχει τελικά η Ρωσία.

«Το πιο σημαντικό πράγμα για τον Πούτιν είναι το ΝΑΤΟ και αυτές οι ακλόνητες εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα είναι στο ΝΑΤΟ και ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξουν στρατιωτική παρουσία εντός της Ουκρανίας, καθώς και μια σειρά πολιτικών απαιτήσεων προς την ίδια την Ουκρανία», δήλωσε η Τατιάνα Στανόβαγια, ανώτερη συνεργάτιδα στο Κέντρο Carnegie Moscow Eurasia. «Άλλες απαιτήσεις, πρόσθεσε, μπορεί να είναι ανοιχτές σε διαπραγμάτευση», πρόσθεσε.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να το παρουσιάσει αυτό με δώδεκα διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε παραχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις», ανέφερε ακόμη η Στανόβαγια.

«Αλλά η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: Η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί», σημειώνει.

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η ελεγχόμενη από τη Ρωσία γη σε περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα δεν έχει «προσαρτήσει» είναι πολύ πιθανό να προσφερθεί για ανταλλαγή στις διαπραγματεύσεις. Αλλά ο Πούτιν «δεν τηρεί ένα προκαθορισμένο σχέδιο», τονίζει η Στανόβαγια. «Ζει για το σήμερα. Ξέρει τι θέλει να πάρει στο τέλος», υπογραμμίζει.

Σε αυτή την περίπτωση, είπε, αυτό που θέλει ο ηγέτης της Ρωσίας είναι η Ουκρανία να σταματήσει να είναι αυτό να είναι τόσο αντιρωσική και να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

cnn.gr