Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Διαδικτυακή απάτη με θύμα 78χρονο στη Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Διαδικτυακή απάτη και απόσπαση χρηματικού ποσού, ύψους πέραν των €64.000, καταγγέλθηκε σήμερα Τετάρτη από 78χρονο, στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου.

Σύμφωνα με την καταγγελία στην Αστυνομία, στην οποία προέβηκε ο 78χρονος, κατά τον μήνα Αύγουστο, δέχθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, αίτημα φιλίας από άγνωστο του πρόσωπο, το οποίο ωστόσο αποδέχθηκε.

Ακολούθως και σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων με άγνωστο πρόσωπο, το οποίο μέσω διαφόρων προφάσεων, έπεισε τον 78χρονο και του απέστειλε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, πέραν των €64.000.

Το πιο πάνω ποσό, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποστάλθηκε σε 16 τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία διαδικτυακής απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια γνωριμιών και συνομιλιών στο διαδίκτυο, κυρίως με άγνωστα πρόσωπα.

Περαιτέρω, συστήνεται στο κοινό, όπως αποφεύγει να αποστέλλει χρήματα ή να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία σε άλλα άτομα ή λογαριασμούς, τους οποίους δεν μπορεί να επαληθεύσει.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα