«Επικίνδυνη κλιμάκωση» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα, λέει ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε την Παρασκευή το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, με τον εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ να δηλώνει ότι η απόφαση σηματοδοτεί «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Παράλληλα, αρκετές χώρες ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, με επίκεντρο το σχέδιο της κατάληψης της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ ζητά ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης

«Τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένας αριθμός χωρών, εξ ονόματός μας και εξ ονόματός τους, που θα ζητήσουν συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα ο Παλαιστίνιος Πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους.

Ο Παλαιστίνιος Mόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ με δήλωση του στον ΟΗΕ προειδοποίησε για επικείμενη «μαζική στρατιωτική επιχείρηση» του Ισραήλ με στόχο «τον πλήρη έλεγχο της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις» και ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο η διεθνής κοινότητα να αποτρέψει το Ισραήλ να προχωρήσει σε υλοποίηση της επιχείρησης.

«Εύχομαι και ελπίζω ότι θα καταφέρει να αποφευχθούν τέτοια τρελά, ανεύθυνα, επικίνδυνα και κακόβουλα σχέδια που εξετάζει η ισραηλινή πολιτική ηγεσία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου», ανέφερε ο κ. Μανσούρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Ο κ. Μανσούρ τόνισε ότι αυτή η κλιμάκωση «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και ακόμη «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».

Αναφερόμενος στις επείγουσες εκκλήσεις του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς προς τους ηγέτες διεθνώς, σημείωσε ότι «πάνω από 60.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά και γυναίκες» και ότι περισσότεροι από 200.000 είναι «νεκροί κάτω από τα ερείπια».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μανσού είπε, «φτάνει πια. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους πολέμους, περισσότερες δολοφονίες, περισσότερα δεινά, περισσότερη κατοχή, περισσότερη γενοκτονία».

Οι Παλαιστίνιοι παρέδωσαν επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας καλώντας το «να αναλάβει τις ευθύνες του και να δράσει άμεσα».

Παράλληλες διπλωματικές κινήσεις περιλαμβάνουν έκτακτες συνεδριάσεις του Αραβικού Συνδέσμου, του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) και επιτροπών Αραβο-Ισλαμικής συνεργασίας, με σχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κατάρ, την Παλαιστίνη, την Τουρκία, τη Νιγηρία και την Ινδονησία.

Ο κ. Μανσούρ χαιρέτισε τις δηλώσεις της «Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, η οποία δήλωσε ότι δεν θα στείλει όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», τονίζοντας ότι τέτοιες θέσεις πρέπει να επηρεάσουν όσους «έχουν τεράστια επιρροή επί του Ισραήλ ώστε να το αποτρέψουν από το να εμπλακεί σε αυτά τα τρελά πράγματα».

Επανέλαβε ότι «αυτό που χρειαζόμαστε είναι ειρήνη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σταματήσει η μάχη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ταΐσουμε τους πεινασμένους ανθρώπους, όχι να τους σκοτώνουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το τέλος της κατοχής και η ανεξαρτησία του Κράτους της Παλαιστίνης».

Η επιλογή, είπε, είναι ξεκάθαρη μεταξύ της «συνέχισης των δολοφονιών και της αγωνίας» ή «της επιλογής της ειρήνης» που υποστηρίζει η διεθνής κοινότητα.

Αναφέρθηκε σε «εξτρεμιστική ισραηλινή κυβέρνηση, υπό τον Νετανιάχου», η οποία, όπως είπε, ενεργεί «ενάντια στις επιθυμίες όλων και ενάντια στις οικογένειες των ομήρων» και κάλεσε σε συλλογική δράση «για να σταματήσουμε αυτή την τρέλα και να επιτρέψουμε στην ειρήνη να είναι η επιλογή, όχι ο πόλεμος και η συνέχιση της οδύνης».

Καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών για τον Αύγουστο εκτελεί ο Παναμάς.

ΚΥΠΕ