Ο Οδυσσέας χάνει ποσοστά λόγω Χασαπόπουλου;

Στη δημοσκόπηση του Ρεπόρτερ φάνηκε ότι το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη έχασε 2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Λέτε να είναι το ποσοστό του Χασαπόπουλου; Ο οποίος πάντως δείχνει ότι θα κτυπήσει όσο μπορεί τον πρώην μάστρο του στην Ελεγκτική, ειδικά αν βγάλει στοιχεία ότι πίσω από τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας «Στηρίζουμε τον Γενικό Ελεγκτή» βρισκόταν και ο ίδιος. Ενώπιον του Ανώτατου βέβαια ο Οδυσσέας υποστήριξε ότι δεν είχε να κάνει τίποτα με τις ανοίκειες επιθέσεις και τις υβριστικές αναφορές της ιστοσελίδας της οποίας συντονιστής εμφανιζόταν ο κ. Χασαπόπουλος. Αυτό που θα γείρει εν ολίγοις την πλάστιγγα είναι αν ο Χασαπόπουλος έχει πραγματικά στοιχεία, δηλαδή μηνύματα που του έστειλε ο Οδυσσέας. Στοιχεία όπως αυτά που παρατέθηκαν στην περίπτωση Χριστοδουλίδη όταν έδινε εντολές μέσω Whatsapp στους κουμπάρους και τις κουμέρες του να κτυπούν τους πολιτικούς του αντιπάλους.  

ΘΟΥΚΗΣ

