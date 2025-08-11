Λιβυκά ΜΜΕ: Ο Χαφτάρ δίνει υπηκοότητα σε ένα εκατ. Παλαιστινίους - Θέλει για αντάλλαγμα πετρέλαιο

Υπηκοότητα σε ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους φέρεται να διατίθεται να προσφέρει ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ με αντάλλαγμα η Λιβύη να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Γάζας, όπως αποκαλύπτουν λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει το libyaobserver, δε, το οποίο επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Nova, η πρόταση αυτή φέρεται να έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ και την Τουρκία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Ισραηλινός υπουργός Γεωργίας Άβι Ντίχτερ, περιέγραψε τη Λιβύη ως «ιδανικό προορισμό» για να μετεγκατασταθούν περίπου 1,5 εκατομμυρίο Παλαιστινίοι από τη Γάζα.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Maariv, φέρεται να δήλωσε πως οι «γεωγραφικές και γλωσσικές ομοιότητες μεταξύ Γάζας και Λιβύης καθιστούν το σχέδιο βιώσιμο, θα κοστίσει μόνο μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Λιβύης».

Να σημειωθεί όμως, ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη είχε απορρίψει προηγουμένως αναφορές ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα σχέδιο μετεγκατάστασης από τη Γάζα στη Λιβύη, αποκαλώντας τες «ψευδείς φήμες».

Σύμφωνα με τη Nova, το φερόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης τη μετακίνηση 800.000 κατοίκων της Γάζας στη Συρία, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εκτιμάται ότι ενδιαφέρεται για μελλοντικά έργα ακινήτων και πιθανούς υπεράκτιους πόρους υδρογονανθράκων στην περιοχή.