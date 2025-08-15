Μαίνονται 14 μεγάλες πυρκαγιές στη Ισπανία, αυξημένος κίνδυνος λόγω συνθηκών

Μάχη για κατάσβεση 14 μεγάλων πυρκαγιών δίνει η Ισπανία, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» για την αντιμετώπισή τους. Η χώρα μετρά ήδη επτά θύματα από τις πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 150.000 εκτάρια.

Το 12ήμερο κύμα καύσωνα και οι νότιοι άνεμοι συνιστούν επιβαρυντικούς παράγοντες, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια για πυρκαγιές τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργινία Μπαρκόνες, γενική διευθύντρια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της χώρας. «Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε στο RTVE.

Στη Γαλικία, πολλά μέτωπα ενώθηκαν σχηματίζοντας μια ακόμη μεγαλύτερη πυρκαγιά, αναγκάζοντας το κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας εναέριων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία και την Ευρώπη, δήλωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι στις ώρες πτήσης που αφιερώθηκαν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής φέτος.

ΚΥΠΕ