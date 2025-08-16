Στήριξη σε τριμερή σύνοδο για την Ουκρανία από Ευρωπαίους ηγέτες

Τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των Προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας εκφράζουν Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή τους δήλωση, εκφράζοντας ετοιμότητα να συνεργαστούν για την πραγματοποίησή της.

«Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο ‘Συνασπισμός των Προθύμων’ είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα».

Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.

Οι ΗΠΑ πρότειναν νατοϊκού τύπου εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αντί ένταξης

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς να ενταχθεί η χώρα στον συνασπισμό, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το Σάββατο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε μια εγγύηση τύπου Άρθρου 5 εκτός ΝΑΤΟ, η οποία υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε με τον Πούτιν», ανέφερε η πηγή.

Οι προσπάθειες Τραμπ μας έφεραν πιο κοντά στον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Στάρμερ

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για διαμεσολάβηση στο Ουκρανικό, λέγοντας ότι αυτές «μας φέρνουν πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό του παράνομου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες» με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του μετά από ενημέρωση στην οποία συμμετείχε με τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός.

