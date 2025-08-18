Τραμπ: Αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής Κριμαίας στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες, Κυριακή ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι – τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες – θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε εξάλλου χθες ότι η «απόφαση» των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «ιστορική».

«Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεδιάσκεψη με το «συνασπισμό των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες, μετά την τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη, αλλά τη «συνθηκολόγηση» της Ουκρανίας.

«Αν πιστεύω πως ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Αν θέλετε την προσωπική πεποίθησή μου, όχι. Θέλει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, αυτό είναι που πρότεινε», δήλωσε ο Αρχηγός του γαλλικού κράτους, προσθέτοντας πως ο ίδιος θέλει «μια ειρήνη ανθεκτική, βιώσιμη, δηλαδή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, που να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών». Ο Μακρόν πιστεύει αντιθέτως πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη συνάντηση στην παρουσία του Τραμπ και του Ζελένσκι σήμερα στην Ουάσινγκτον, «βούλησή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών» και να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς «μέχρι ποιου σημείου» είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης, δήλωσε ακόμα ο Γάλλος Πρόεδρος.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας βρίσκεται στο κέντρο της επεξεργασίας μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, επειδή θα είχαν στόχο να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί και πάλι στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος Πρόεδρος φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα, που αναφέρθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, να επωφεληθεί η Ουκρανία από προστασίες παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο το Κίεβο να γίνει μέλος της ατλαντικής Συμμαχίας. «Πιστεύω ότι ένα θεωρητικό άρθρο δεν είναι αρκετό. Το ζήτημα είναι η ουσία», δήλωσε.

«Πώς να εξασφαλίσουμε συλλογικά ότι η διεθνής τάξη γίνεται σεβαστή και ότι η ασφάλεια όλων μας προστατεύεται, επειδή πρόκειται για την ασφάλεια των Ευρωπαίων και της Γαλλίας», δήλωσε ακόμα από τη θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν (νοτιοανατολική Γαλλία) έπειτα από πάνω από δύο ώρες συνεδρίασης με το «συνασπισμό των προθύμων». «Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα μπροστά στη Ρωσία, ανοίγουμε το δρόμο για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε.

«Δεν μπορεί να υπάρξουν εδαφικές συζητήσεις για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς» και «κατά τον ίδιο τρόπο, όχι συζήτηση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων χωρίς αυτούς», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας να προσκληθούν οι Ευρωπαίοι στις επόμενες συνόδους κορυφής για την Ουκρανία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής της Γερμανίας σε πιθανές δυνάμεις που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία άφησε ο Αντικαγκελάριος, Υπουργός Οικονομικών και Αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναδεικνύοντας ωστόσο ως πρωταρχικό στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Έπειτα από την κατάπαυση του πυρός, όλα μπορούν να συζητηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο Σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στην καθιερωμένη «θερινή» συνέντευξη στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη, δήλωσε: «Φυσικά, πρέπει επίσης να αναλάβουμε την ευθύνη ως Ευρωπαίοι όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, είτε πρόκειται για στρατεύματα, για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού, την οικονομική βοήθεια ή άλλα ζητήματα, όλα πρέπει να διευκρινιστούν τις επόμενες ημέρες». Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν «κεντρικό στοιχείο μιας λύσης έπειτα από διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Στο ερώτημα σχετικά με τη συμμετοχή της Bundeswehr σε δύναμη εγγύησης της ασφάλειας της Ουκρανίας έπειτα από συμφωνία με την Ρωσία, ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ δήλωσε στην BILD ότι «η μόνη αξιόπιστη μακροπρόθεσμη εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία θα ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ, επειδή προσφέρει πυρηνική προστασία, ενώ θα ήταν επίσης απαραίτητη η ανάπτυξη στρατευμάτων, στα οποία η Γερμανία θα έπρεπε φυσικά να συνεισφέρει».

Στο ίδιο ερώτημα, η Αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Σιεμτγιέ Μέλερ προέταξε τον ρόλο των ΗΠΑ: «Η συμβολή των ΗΠΑ είναι κεντρικής σημασίας για όλες τις εγγυήσεις ασφαλείας. Εμείς οι Ευρωπαίοι θα συμβάλουμε επίσης σημαντικά, αλλά είναι ασαφές ακόμη με ποιον τρόπο. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα δομηθεί αυτό θα συζητηθούν μόλις η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμό της και ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε, επίσης στην BILD.

Στο μεταξύ, πρέπει να υπάρξει κάποιας μορφής κατάπαυση του πυρός για να γίνει δυνατό να αρχίσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε χθες εκπρόσωπος του πολωνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Οποιαδήποτε μορφή διακοπής, κατάπαυσης του πυρός ή οριοθέτησης πυρός είναι, σύμφωνα με το Συνασπισμό των Προθύμων, προϋπόθεση για την έναρξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάβελ Βρόνσκι.

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατά την χθεσινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ουκρανού Προέδρου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρίσκονται σήμερα στις ΗΠΑ για τη συνάντηση.

