Καταδικάζει το πάγωμα λογαριασμών Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η Πρεσβεία Παλαιστίνης

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προκλητική και επικίνδυνη απόφαση των ισραηλινών αρχών κατοχής να παγώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και να επιβάλουν εξοντωτικούς φορολογικούς καταλογισμούς επί της περιουσίας του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Σημειώνει, ακόμα, πως «πρόκειται για μια εχθρική ενέργεια που αποσκοπεί στη διάλυση της λειτουργικής και κοινωνικής αποστολής του Πατριαρχείου, και εντάσσεται στη συνεχή, συστηματική και οργανωμένη εκστρατεία του κατοχικού καθεστώτος ενάντια στα παλαιστινιακά ιερά προσκυνήματα».

Προσθέτει, ακόμα, πως η ενέργεια αυτή «αποτελεί ξεκάθαρη απειλή για το σύνολο της χριστιανικής παρουσίας στην Παλαιστίνη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και αυθεντικό κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του λαού μας». Καλεί, επίσης, τη διεθνή κοινότητα σε άμεση και έμπρακτη κινητοποίηση για «να ληφθούν συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα για την προστασία του παλαιστινιακού λαού, την υπεράσπιση της χριστιανικής παρουσίας σε όλες της τις μορφές, και την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης των εγκλημάτων κατοχής τα οποία περιλαμβάνουν εθνοκάθαρση, παράνομη προσάρτηση, βίαιη εκδίωξη και συστηματική εξόντωση».

Πηγή: ΚΥΠΕ