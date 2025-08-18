Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Καταδικάζει το πάγωμα λογαριασμών Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η Πρεσβεία Παλαιστίνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Να ληφθούν συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα για την προστασία του παλαιστινιακού λαού, την υπεράσπιση της χριστιανικής παρουσίας σε όλες της τις μορφές».

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προκλητική και επικίνδυνη απόφαση των ισραηλινών αρχών κατοχής να παγώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και να επιβάλουν εξοντωτικούς φορολογικούς καταλογισμούς επί της περιουσίας του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Σημειώνει, ακόμα, πως «πρόκειται για μια εχθρική ενέργεια που αποσκοπεί στη διάλυση της λειτουργικής και κοινωνικής αποστολής του Πατριαρχείου, και εντάσσεται στη συνεχή, συστηματική και οργανωμένη εκστρατεία του κατοχικού καθεστώτος ενάντια στα παλαιστινιακά ιερά προσκυνήματα».

Προσθέτει, ακόμα, πως η ενέργεια αυτή «αποτελεί ξεκάθαρη απειλή για το σύνολο της χριστιανικής παρουσίας στην Παλαιστίνη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και αυθεντικό κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του λαού μας». Καλεί, επίσης, τη διεθνή κοινότητα σε άμεση και έμπρακτη κινητοποίηση για «να ληφθούν συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα για την προστασία του παλαιστινιακού λαού, την υπεράσπιση της χριστιανικής παρουσίας σε όλες της τις μορφές, και την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης των εγκλημάτων κατοχής τα οποία περιλαμβάνουν εθνοκάθαρση, παράνομη προσάρτηση, βίαιη εκδίωξη και συστηματική εξόντωση».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΚΚΛΗΣΙΑΙερουσαλήμ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited