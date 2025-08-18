Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Γέφυρα «αποσυντίθεται» στη Σικελία ενώ περνάνε από πάνω της αυτοκίνητα (βίντεο)

Σοβαρά κινδύνεψαν αυτοκινητιστές που διέρχονταν τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας, όταν άρχισαν να καταρρέουν ολόκληρα κομμάτια από τον φορέα της. Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν κομμάτια από την γέφυρα και χώμα να πέφτουν στο κενό την ώρα που στο κατάστρωμά της κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα.

Ευτυχώς ο κίνδυνος τραγωδίας αποφεύχθηκε καθώς έγινε άμεσα αντιληπτό από τους αυτοκινητιστές και διακόπηκε η διέλευση, χωρίς δυσάρεστα απρόοπτα. Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης

Τα πλάνα στο βίντεο που κυκλοφόρησε, δείχνουν την ευπάθεια της υποδομής, η οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν με απομόνωση, καθώς λόγω της ασφάλισης της γέφυρας διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο. αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς (FCE – Ferrovia Circumetnea) για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Συνεπώς, η λειτουργικότητα αυτής της σύνδεσης έχει ζωτική σημασία για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής.

