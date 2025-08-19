Η «Συμμαχία των Προθύμων» επιβεβαίωσε την υποστήριξη προς Ουκρανία, λέει ο Τουσκ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» επιβεβαίωσαν την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα πολύ ρεαλιστικά», έγραψε ο Τουσκ στο X μετά την τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσαν τα μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία. «Όλοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία», είπε.

