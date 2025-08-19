Τι είναι η αλλαντίαση από την οποία έχουν πεθάνει τουλάχιστον 4 άνθρωποι στην Ιταλία

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά το ξέσπασμα αλλαντίασης. Αυτή τη φορά, η Βαλέρια Σολάι, 62 ετών, αποτελεί το δεύτερο θύμα στη Σαρδηνία καθώς άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Δευτέρας, αφού είχε καταναλώσει πιάτα με γουακαμόλε σε πανηγύρι, στο τέλος Ιουλίου, στο Μονσεράτο, στη μητροπολιτική περιοχή του Κάλιαρι.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, στις 8 Αυγούστου είχε καταλήξει η 36χρονη Ρομπέρτα Πιτζάλι, επίσης από αλλαντίαση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μονσεράτο παραμένει νοσηλευόμενη μια 14χρονη, ενώ τέσσερις άλλοι ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Brotzu του Κάλιαρι. Ένα παιδί 11 ετών είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο Gemelli της Ρώμης. Οι γιατροί της παιδιατρικής εντατικής δηλώνουν ότι η κατάστασή του βελτιώνεται, αλλά η ανάρρωση θα είναι μακρά.

Η νεκροψία που διενεργήθηκε στη Ρομπέρτα Πιτζάλι, η οποία πέθανε στο νοσοκομείο Businco του Κάλιαρι, επιβεβαίωσε τον θάνατο από αλλαντίαση.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο είχε βρεθεί το Ντιαμάντε, μια τουριστική κωμόπολη στις ακτές της Τυρρηνικής θάλασσας, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 12 νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Κοζέντσα, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, το πιο πρόσφατο κρούσμα ήταν η είδηση θανάτου μιας Ελληνίδας μετά από γεύμα σε εστιατόριο στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αλλαντίαση

Η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από μια νευροτοξίνη η οποία παράγεται από το βακτηρίδιο Clostridium botuiinum. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, υπάρχουν έξι είδη αλλαντίασης: α) η τροφιμογενής, β) η βρεφική, γ) η εντερική τοξιναιμία των ενηλίκων, δ) η τραυματική, ε) η ιατρογενής και στ) η εισπνευστική.

Καταγράφονται επτά τύποι αλλαντικής τοξίνης που διαχωρίζονται με τα γράμματα Α, Β, C, D, E, F, G. Μόνο οι τύποι Α, Β, Ε και σπάνια ο F προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Η αλλαντική τοξίνη θεωρείται από τις πιο θανατηφόρες ουσίες.

Μία επικίνδυνη νόσος

Η τροφιμογενής αλλαντίαση προκύπτει όταν το Clostridium botulinum αναπτύσσεται και παράγει τοξίνη σε τρόφιμο το οποίο στη συνέχεια καταναλώνεται χωρίς να προηγηθεί κατάλληλο μαγείρεμά του ώστε να καταστραφεί η τοξίνη. Η τοξίνη παράγεται συνήθως, σε τρόφιμα ακατάλληλα παρασκευασμένα ή κονσερβοποιημένα, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι ή ζάχαρη, χαμηλής οξύτητας, καθώς και σε παστεριωμένα ή ελαφρώς μαγειρεμένα τρόφιμα που δεν έχουν καταψυχθεί, ειδικά σε αυτά σε αεροστεγή συσκευασία (π.χ καπνιστά ψάρια, προϊόντα κρέατος, σάλτσες κ.α). Η τοξίνη καταστρέφεται με το βρασμό (85°C για 5 λεπτά ή περισσότερο), ενώ τα σπόρια απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καταστραφούν (120Τ για 10 λεπτά ή περισσότερο).

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, αρχικά οι ασθενείς παρουσιάζουν αδυναμία, ίλιγγο, θαμπή όραση, ξηροστομία, δυσκολία στην κατάποση και την ομιλία, λόγω της προσβολής των κρανιακών νεύρων από την αλλαντική τοξίνη. Τα νευρολογικά συμπτώματα είναι αποτέλεσμα της μυϊκής παράλυσης που προκαλείται από την αλλαντική τοξίνη και περιγράφονται ως «χαλαρή συμμετρική κατιούσα παράλυση». Η παράλυση των αναπνευστικών μυών μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Δεν παρατηρείται πυρετός ή απώλεια συνείδησης. Μπορεί να συνυπάρχουν γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία, έμετος, δυσκοιλιότητα ή σπανιότερα διάρροια.

Έξι περιστατικά αλλαντίασης από το 2009 στην Ελλάδα

H αλλαντίαση αποτελεί ένα από τα σπανιότερα νοσήματα που δηλώνονται στην Ελλάδα. Για το χρονικό διάστημα 2004-2022 δηλώθηκαν: α) ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλαντίασης, το 2009, σε βρέφος 3,5 μηνών από την περιφέρεια Πελοποννήσου, β) δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2017, σε βρέφη 3 και 2 μηνών, αγόρια, από τις περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου αντίστοιχα, γ) ένα ύποπτο κρούσμα το 2017 σε γυναίκα 59 ετών, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δ) μία ενδοοικογενειακή συρροή δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε άνδρα και γυναίκα, 63 και 62 ετών αντίστοιχα, το 2022 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πηγή: ygeiamou.gr