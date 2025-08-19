Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ επικεφαλής επιτροπής για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ηγηθεί μιας επιτροπής που θα συντάξει προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενο δύο πηγές.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες.

«Τις επόμενες ημέρες, όλοι θα εργάζονται από την ανατολή μέχρι το σκοτάδι για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια σαφή αρχιτεκτονική» αναφέρει αξιωματούχος του Κιέβου στο Axios.

cnn.gr