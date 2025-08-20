Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι μέλη του ΟΗΕ πρέπει να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος

Το 58% των Αμερικανών πιστεύει ότι όλες οι χώρες μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αντίθετα, περίπου το 33% των ερωτηθέντων εκτίμησε ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί ένα παλαιστινιακό κράτος και το 9% δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε σε διάστημα έξι ημερών ως τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφού τρεις χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ - ο Καναδάς, η Βρετανία και η Γαλλία - ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Εξάλλου, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επεσήμαναν την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ανθρωπιστική κρίση στην εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας έχει φτάσει «σε απίστευτο επίπεδο», καθώς οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και ο ΟΗΕ προειδοποιούν ότι οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα κινδυνεύουν άμεσα από λιμό.

Παράλληλα το 65% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κίνδυνο λιμοκτονίας, με μόνο το 28% να διαφωνεί. Το 41% όσων διαφωνούν με αυτή την πρόταση, δηλώνουν Ρεπουμπλικάνοι.

Τέλος, η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 59% των Αμερικανών πιστεύει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακραίες, ενώ το 33% είχε αντίθετη άποψη.

Αντίστοιχη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 είχε δείξει ότι το 53% των ερωτηθέντων εκτιμούσε ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς είναι ακραία και το 42% διαφωνούσε.

ΚΥΠΕ