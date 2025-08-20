Τόσα θα στοιχίσει η σχολική τσάντα των παιδιών - Δείτε τις τιμές της αγοράς [ΠΙΝΑΚΑΣ]

Μεγάλο εύρος τιμών και σημαντικές διακυμάνσεις παρουσιάζει φέτος η αγορά σχολικών ειδών, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ). Από τις σχολικές τσάντες που μπορεί να κοστίζουν από €4.99 μέχρι και €209.95, μέχρι τις κασετίνες, τα τετράδια και τα βασικά γραφικά υλικά, οι τιμές καταγράφονται με μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική σύγκριση πριν την αγορά. Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει πως η περίοδος αυτή δεν είναι μόνο θέμα κατανάλωσης, αλλά και μια ευκαιρία εκπαίδευσης των παιδιών για το πώς να διαχειρίζονται υπεύθυνα το χρήμα, αποφεύγοντας τις παγίδες της διαφήμισης και της υπερβολής. Την ίδια ώρα, οι γονείς καλούνται να δώσουν βαρύτητα όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, με τον ΚΣΚ να καταθέτει συγκεκριμένες συμβουλές και προειδοποιήσεις για τις παγίδες της αγοράς.

Μετά από τις καταγραφές τιμών μέσω έρευνας που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ), τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία σε 10 σημεία πώλησης παγκύπρια, εκτιμάται ότι οι τιμές των σχολικών ειδών έχουν ένα πολύ μεγάλο εύρος, με κάποιες αυξομειώσεις σε σύγκριση με τις τιμές του 2024. Δέον να σημειωθεί ότι κάποιες επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή εάν η αγορά πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, πάρα με φυσική παρουσία στο κατάστημα. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΚΣΚ: Tο κόστος για μια σχολική τσάντα αρχίζει από €4.99 και μπορεί να φτάσει μέχρι και €209.95, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο, αλλά και το εμπορικό σήμα. Το κόστος μιας σχολικής κασετίνας κυμαίνεται από €0.71 μέχρι €44,95, ενώ τα μολύβια, τα στυλό και οι μαρκαδόροι αρχίζουν από €0.19 και φτάνουν μέχρι €14.99. Σελίδα 2 από 3 Τα τετράδια των 50 και των 100 φύλλων, καθώς και τα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων μπορεί να κοστίσουν από €0.32 έως και €12.99, ενώ ένας φάκελος αρχειοθέτησης μπορεί να κοστίσει από €0.38 μέχρι €5.39. Σε σχέση με τα σχολικά είδη ένδυσης, οι τιμές για τις σχολικές φανέλες και τα πουκάμισα, συμπεριλαμβανομένου και των προσφορών, κυμαίνονται από €3.99 μέχρι και €48, για τα σχολικά παντελόνια από €11 μέχρι και €26, ενώ για τις σχολικές φούστες από €5 μέχρι €22.95. Νοείται ότι το συνολικό κόστος αγοράς διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του μαθητή ή μαθήτριας.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία της έρευνας λήφθηκαν από τα ίδια ακριβώς σημεία πώλησης στα οποία βασίστηκε και η αντίστοιχη έρευνα του ΚΣΚ για το έτος 2024. Συμβουλές σε γονείς και παιδιά κατά την αγορά των σχολικών ειδών: 1

. Κατάρτιση και διαμόρφωση καταλόγου με τα είδη που είναι απαραίτητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζονται για το σχολείο και στο τι νομίζουν ότι χρειάζονται.

2. Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για σκοπούς σύγκρισης τιμών και ελέγχου της ποιότητας των ειδών που πρόκειται να αγοραστούν.

3. Ελέγχουμε αν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

4. Είναι βασικό για σκοπούς ασφάλειας της υγείας να αποτρέπονται τα παιδιά από την αγορά σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα ή και με άρωμα τροφίμων.

5. Η επιλογή της τσάντας πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη σωματική δύναμη του μαθητή, του βάρους και της κατασκευής.

6. Σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο κατάστημα, φροντίζουμε να ενημερωθούμε για την πολιτική επιστροφών που ισχύει πριν πραγματοποιήσουμε την αγορά.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για Σελίδα 3 από 3 αγορές από το κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές.

7. Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μικρών μαθητών, όπως για παράδειγμα η πώληση σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα και άρωμα τροφίμων, διαφορές των τιμών που αναφέρονται στο ράφι και των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής, παραπλανητικές προσφορές και μη αναγραφή της λιανικής τιμής πώλησης, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στο 22516112 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katanalotis.org.cy ή με την Γραμμή του Καταναλωτή στο 1429.