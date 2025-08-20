Κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αυτοκίνητο οδηγοί με Takata (φωτογραφίες)

Οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μείνουν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς το μοναδικό τους μέσο μετακίνησης εξαιτίας των φονικών αερόσακων Takata. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατά τη διαδικασία αντικατάστασης αερόσακων μηχανικοί αντιπροσωπειών εντόπισαν σε αρκετά οχήματα μεγάλης ηλικίας πρόχειρες επιδιορθώσεις και σοβαρές φθορές που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την αντικατάσταση των αερόσακων, αφού σε περίπτωση επέμβασης μπορεί να προκληθούν νέες ζημιές.

Όπως καταγράφεται και σε φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει σήμερα ο «Π», δεν έλειψαν οι ακραίες παρεμβάσεις. Σε μία περίπτωση, είχε τοποθετηθεί αντί αερόσακου μπλούζα τύπου polo στο τιμόνι. Σε άλλη, το ταμπλό ήταν στερεωμένο με ξυλόβιδες. Εντοπίστηκαν, επίσης, περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αφρώδες υλικό ή και μεταλλικά εξαρτήματα στερεωμένα με συγκόλληση. Υπήρξε δε περίπτωση οδηγού που τοποθέτησε μαξιλάρι στο τιμόνι για επιπλέον ασφάλεια (!) θεωρώντας ότι θα τον προστατεύσει σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου takata.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, όταν η αντιπροσωπεία διαπιστώνει οχήματα με πρόχειρες επιδιορθώσεις ή σοβαρές φθορές, ζητεί από τους ιδιοκτήτες να υπογράψουν δήλωση αποποίησης ευθύνης (disclaimer).Την ίδια ώρα, τους παραπέμπει σε εξωτερικά συνεργεία για τις αναγκαίες επισκευές, διαδικασία που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και σημαντική ταλαιπωρία. Στα παλαιότερα αυτοκίνητα, το κόστος επισκευών μπορεί να ξεπεράσει την τρέχουσα εμπορική τους αξία, γεγονός που οδηγεί πολλούς στην οριστική απόσυρση του οχήματός τους. Κάτι τέτοιο απαιτεί την αγορά νέου αυτοκινήτου, που για αρκετούς είναι οικονομικά ανέφικτο. Ιδιαίτερα για οικογένειες που διαθέτουν μόνο ένα αυτοκίνητο, η όλη κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να βρεθούν χωρίς κανένα μέσο μετακίνησης.

Τι λέει το ΤΟΜ

«Γνωρίζουμε περιπτώσεις όπως αυτές στις οποίες αναφέρεστε, καθώς και άλλα προβλήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των ανακλήσεων», ανέφερε στον «Π» αρμόδιος λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Ερωτηθείς αν εξετάζεται η άμεση ακινητοποίηση των οχημάτων στα οποία η ανάκληση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, απάντησε ότι το ΤΟΜ ενημερώνεται μόνο για τα οχήματα στα οποία η διαδικασία ολοκληρώνεται και όχι για εκείνα που αποτυγχάνει.

Σχετικά με το «disclaimer» που δίνεται στους ιδιοκτήτες, πρακτική που ενδεχομένως να δημιουργεί και νομικά ζητήματα, από τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες είναι οι αρμόδιες για τις ανακλήσεις, το Τμήμα απάντησε ότι δεν διαθέτει επίσημη ενημέρωση. Παρά ταύτα, υπενθυμίζει ότι με τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από την ειδοποίηση ανάκλησης, τα οχήματα τίθενται αυτόματα εκτός κυκλοφορίας. Όσον αφορά πιθανή οικονομική ενίσχυση σε ιδιοκτήτες οχημάτων όπου η αντικατάσταση είναι πρακτικά αδύνατη, αναφέρθηκε ότι το θέμα συζητείται και αναμένονται οδηγίες προς τους επηρεαζόμενους την ερχόμενη εβδομάδα.

8 μήνες περιθώριο

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο λειτουργός του ΤΟΜ Μάριος Χατζηγεωργίου δήλωσε χθές ότι εκκρεμεί η ανάκληση περίπου 33.000 οχημάτων. Από αυτά, 5.000 είναι ήδη ακινητοποιημένα και περίπου 2.000 έχουν διαγραφεί. Ο λειτουργός του ΤΟΜ, απηύθυνε έκκληση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε να μην τεθούν τα οχήματα εκτός κυκλοφορίας με την πάροδο του οκταμήνου.

Σε εξέλιξη η ποινική έρευνα

Η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, μετά την αποκάλυψη του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τους επικίνδυνους αερόσακους Takata, προχωρώντας σε ποινική διερεύνηση των ευθυνών αρμόδιων προσώπων.

Σε γραπτή της τοποθέτηση τη περασμένη βδομάδα η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, ανέφερε ότι η έκθεση της Ερευνητικής έχει μελετηθεί, με την αστυνομία να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, όσον αφορά την εξέλιξη των ερευνών. Αναφέρει, τέλος, ότι στο παρόν στάδιο δεν θα υπεισέλθουν σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διερεύνηση.

Το πόρισμα της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής κατέδειξε ποινικές ευθύνες για όσους είχαν την ευθύνη ενημέρωσης ή λήψης αποφάσεων σχετικά με τους ελαττωματικούς αερόσακους. Διαφαίνεται ότι ενδεχομένως έχουν προκύψει αδικήματα όπως ανθρωποκτονία ή πρόκληση θανάτου από αλόγιστη ή επικίνδυνη πράξη, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, καθώς και κατάχρηση εξουσίας.