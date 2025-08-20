Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα θα οδηγήσει σε καταστροφή, λέει ο Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι η «στρατιωτική επίθεση» του Ισραήλ για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας «μπορεί να οδηγήσει μόνο σε μια ολοκληρωτική καταστροφή και για τους δύο λαούς».

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας, το οποίο, όπως έγραψε ο Γάλλος Πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «θα σύρει την περιοχή σε έναν μόνιμο πόλεμο». Ο Μακρόν επανέλαβε την έκκλησή του για μια «διεθνή αποστολή σταθεροποίησης».

