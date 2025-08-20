Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Υπό κράτηση μέχρι την Πέμπτη ο 36χρονος που καταζητείτο από τις Πολωνικές αρχές για υπόθεση απαγωγής

Υπό κράτηση μέχρι αύριο Πέμπτη θα παραμείνει ο 36χρονος Πολωνός που καταζητείτο από τις Πολωνικές αρχές για υπόθεση απαγωγής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου παρουσιάσθηκε σήμερα Πέμπτη ο 36χρονος Πολωνός ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά την άφιξη του στην Κύπρο.

Οι Αρχές της Πολωνίας είχαν εκδώσει εναντίον του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σκοπούς έκτισης ποινής φυλάκισης διάρκειας ενός έτους, που του επιβλήθηκε τον Οκτώβριο 2020, σε σχέση με υπόθεση απαγωγής, και παράνομης κατακράτησης, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στην χώρα του.

Με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφουο 36χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι αύριο όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης στην χώρα του.

