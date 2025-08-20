Υλικά για στέγαση δεν εισήλθαν στη Γάζα του 1,3 εκ. εκτοπισμένων, λένε ΟΗΕ και ΜΚΟ

Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να παραδώσουν υλικά στέγασης στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι έχουν άρει τους περιορισμούς σε τέτοιες προμήθειες, και προειδοποιούν ότι περαιτέρω καθυστερήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους Παλαιστινίων.

Οι οργανώσεις αυτές αναφέρουν ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παράδοση υλικών για στέγαση του πληθυσμού για σχεδόν έξι μήνες, καθώς τα στηρίγματα για τις σκηνές θεωρούνται από το Ισραήλ ως αντικείμενα που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική χρήση.

Καθώς η διεθνής ανησυχία για την κατάσταση των Παλαιστινίων αυξάνεται όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ ανακοίνωσε μέτρα τον περασμένο μήνα για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και δήλωσε το Σάββατο ότι θα αρχίσει να επιτρέπει την είσοδο υλικών για καταφύγια από την επόμενη μέρα.

Παρ΄όλ΄αυτά, ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες του ΟΗΕ, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι τα υλικά στέγασης δεν φτάνουν στη Γάζα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτει το Ισραήλ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας... δεν μπόρεσαν να φέρουν υλικά για καταφύγια, κατόπιν της ισραηλινής ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Γενς Λέρκε. «Υπάρχει μια σειρά από εμπόδια που πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού εκτελωνισμού», πρόσθεσε.

Οι οργανώσεις CARE International, ShelterBox και Νορβηγικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες ανέφεραν, επίσης, ότι δεν έχουν λάβει ακόμα το πράσινο φως για να παραδώσουν υλικά στέγασης στη Γάζα. Ακόμα μία διεθνής ΜΚΟ, που δε θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι δεν ήταν εφικτό να παραδώσει τέτοιες προμήθειες, αλλά καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση.

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν σκηνές, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη αυτόν τον μήνα, και αναμένεται ότι περισσότεροι άνθρωποι θα εκτοπιστούν λόγω της ισραηλινής επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

ΚΥΠΕ