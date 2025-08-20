Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Υλικά για στέγαση δεν εισήλθαν στη Γάζα του 1,3 εκ. εκτοπισμένων, λένε ΟΗΕ και ΜΚΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να παραδώσουν υλικά στέγασης στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι έχουν άρει τους περιορισμούς σε τέτοιες προμήθειες, και προειδοποιούν ότι περαιτέρω καθυστερήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους Παλαιστινίων.

Οι οργανώσεις αυτές αναφέρουν ότι το Ισραήλ εμπόδισε την παράδοση υλικών για στέγαση του πληθυσμού για σχεδόν έξι μήνες, καθώς τα στηρίγματα για τις σκηνές θεωρούνται από το Ισραήλ ως αντικείμενα που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική χρήση.

Καθώς η διεθνής ανησυχία για την κατάσταση των Παλαιστινίων αυξάνεται όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ ανακοίνωσε μέτρα τον περασμένο μήνα για να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και δήλωσε το Σάββατο ότι θα αρχίσει να επιτρέπει την είσοδο υλικών για καταφύγια από την επόμενη μέρα.

Παρ΄όλ΄αυτά, ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες του ΟΗΕ, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι τα υλικά στέγασης δεν φτάνουν στη Γάζα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε γραφειοκρατικά εμπόδια που θέτει το Ισραήλ.

«Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι μας... δεν μπόρεσαν να φέρουν υλικά για καταφύγια, κατόπιν της ισραηλινής ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Γενς Λέρκε. «Υπάρχει μια σειρά από εμπόδια που πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού εκτελωνισμού», πρόσθεσε.

Οι οργανώσεις CARE International, ShelterBox και Νορβηγικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες ανέφεραν, επίσης, ότι δεν έχουν λάβει ακόμα το πράσινο φως για να παραδώσουν υλικά στέγασης στη Γάζα. Ακόμα μία διεθνής ΜΚΟ, που δε θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι δεν ήταν εφικτό να παραδώσει τέτοιες προμήθειες, αλλά καταβάλλει προσπάθειες να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση.

Πάνω από 1,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας δεν έχουν σκηνές, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη αυτόν τον μήνα, και αναμένεται ότι περισσότεροι άνθρωποι θα εκτοπιστούν λόγω της ισραηλινής επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited