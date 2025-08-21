Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Η Ευρώπη να έχει τη «μερίδα του λέοντος» στις εγγυήσεις ασφαλείας Ουκρανίας ζητά ο Βανς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν «τη μερίδα του λέοντος» των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο κ. Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ. «Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑΔΙΕΘΝΗΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited