«Άρματα του Γεδεών» κατά της πόλης της Γάζας - «Θανατική καταδίκη για ομήρους, εξαντλημένος ο στρατός»

Στην πλήρη κατάληψη της Γάζας στοχεύει το Ισραήλ με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», που προβλέπει την εντατικοποίηση των επιθέσεων και η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από στις 20 Αυγούστου στα νότια του παλαιστινιακού θύλακα. Να σημειωθεί ότι, η πρώτη φάση της επιχείρησης αυτής ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει το 75% των εδαφών της Παλαιστίνης.

Το ισραηλινό σχέδιο με την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών Β’» ξεκινά με κλιμάκωση των επιθέσεων στα νότια της Γάζας, ένα σχέδιο το οποίο ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ δίνοντας ταυτόχρονα εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων. Ορισμένοι από τους ίδιους τους εφέδρους εκτιμούν, μιλώντας στο CNNi πως η απόφαση αυτή «είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους».

Βίντεο από τη νέα αιματηρή επίθεση στη Γάζα

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) καταγράφονται βομβαρδισμοί στη Χαν Γιουνίς. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι σκότωσε 15 μαχητές της Χαμάς και ότι απώθησε επίθεση του ένοπλου τμήματος της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις ισραηλινές επιθέσεις την Τετάρτη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 81 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 30 αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η εκπρόσωπος του IDF, Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα εντείνουν τις προσπάθειές τους να «εξουδετερώσουν» τη Χαμάς, χαρακτηρίζοντας την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση «προπύργιο του καθεστώτος και της στρατιωτικής τρομοκρατίας».

Η Ντεφρίν δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης της Γάζας και επιχειρούσαν στη συνοικία Ζεϊτούν, όπως υπενθυμίζει ο Guardian.

Την ίδια ώρα, σε δήλωσή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε την επιτάχυνση των «επιχειρήσεων» για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας, μιας περιοχής που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της περιοχής και που κάποτε έσφυζε από ζωή.

Το σχέδιο κατάληψης της Γάζας εγκρίθηκε παρά τη συμφωνία της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός

«Πριν από την έγκριση των σχεδίων για την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων - για την κατάληψη του ελέγχου των τελευταίων οχυρών και την ήττα της Χαμάς» ανέφερε μεταξύ άλλων, η δήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το σχέδιο για την κατάκτηση της Γάζας, παρά την απόφαση που έλαβαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις να αποδεχτούν μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία στις περισσότερες από τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες της ευθυγραμμίζεται με μια πρόταση που είχε συμφωνήσει προηγουμένως το Ισραήλ.

«Κατάφωρη αδιαφορία για την εκεχειρία και τους ομήρους»

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας δείχνουν την «κατάφωρη αδιαφορία» του για τις προσπάθειες μεσολάβησης για μια εκεχειρία και μια συμφωνία για τους ομήρους.

«Η σημερινή ανακοίνωση του τρομοκρατικού στρατού κατοχής για την έναρξη επιχείρησης εναντίον της Πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων και εκτοπισμένων της... καταδεικνύει... μια κατάφωρη περιφρόνηση των προσπαθειών που κατέβαλαν οι μεσολαβητές» ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Για την επίτευξη του στόχου του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/8) ότι καλούνται επιπλέον 60.000 έφεδροι για την επίθεση στη Γάζα. Για την έναρξη μιας νέας φάσης το Ισραήλ επικαλέστηκε τη στοχοποίηση ισραηλινής στρατιωτικής θέσης από 18 μαχητές της Χαμάς.

Ισραηλινό τανκ στα συύνορα Ισραήλ-Γάζας/ΑΠΕ ΜΠΕ

Το ανελέητο ισραηλινό σφυροκόπημα, όμως, δεν αποτελεί το μοναδικό όπλο στα «χέρια» του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία. Σύμφωνα με την οργάνωση, «η εκστρατεία του Ισραήλ καταστρέφει συστηματικά την υγεία, την ευημερία, τον κοινωνικό ιστό».

«Είναι το σκόπιμο αποτέλεσμα σχεδίων και πολιτικών που οργάνωσε και εφαρμόζει το Ισραήλ τους τελευταίους 22 μήνες προκειμένου να επιβάλει σκοπίμως στους Παλαιστίνιους της Γάζας συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή- γεγονός που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα», υπογράμμισε η οργάνωση.

Διεθνής κατακραυγή για τις συνθήκες λιμού και την κατάληψη της Γάζας

Την αντίδρασή τους για τις συνθήκες λιμού που επικρατούν και για τα σχέδια κατάληψης της Γάζας έχουν εκφράσει ηγέτες και διεθνείς οργανισμοίεπίπεδο.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

Φωτογραφία αρχείου / ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση, σημείωσε ο Γκουτέρες και απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να ακυρώσει την απόφασή του να επεκταθεί η κατασκευή παράνομων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, τόνισε ότι η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα προκαλεί «σφαγές και λιμό» και ότι οι ευρύτερες ενέργειές του «σκοτώνουν όλες τις προοπτικές» για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα, λέγοντας ότι η προτεινόμενη επίθεση θα οδηγήσει σε «πραγματική καταστροφή» και θα σύρει την περιοχή σε μόνιμο πόλεμο.

Η Γερμανία δήλωσε ότι «είναι όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει πώς αυτές οι ενέργειες θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση όλων των ομήρων ή σε μια εκεχειρία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Στέφεν Μέγιερ.

Τριπλασιάστηκαν τα υποσιτισμένα παιδιά

Για τριπλασιασμό των υποσιτισμένων παιδιών στη Γάζα, από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα, κάνει λόγο η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών .

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) στο X (πρώην Twitter).

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

Εγκρίθηκαν 3.400 παράνομοι Ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη

Ένώ στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο εκκένωσής της από τον λαό της, τον παλαιστινιακό λαό, στη Δυτική Όχθη εγκρίθηκαν τα σχέδια για την κατασκευή ενός μεγάλου νέου παράνομου οικιστικού οικοδομικού τετραγώνου.

Το οικοδομικό τετράγωνο θα χωρίσει τη Δυτική Όχθη στα δύο με την πρόθεση -σύμφωνα με τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς- να καταστρέψει κάθε προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους.

Η ανώτατη επιτροπή πολεοδομίας του Ισραήλ ενέκρινε σχέδια για τον οικισμό E1 σε μια περιοχή γης ανατολικά της Ιερουσαλήμ, τα οποία θα υπονόμευαν τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Σμότριτς υποστήριξε τα σχέδια για την κατασκευή 3.400 κατοικιών σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τον ισραηλινό οικισμό Μαάλε Αντουμίμ.

Οι Ισραηλινοί οικισμοί στην Παλαιστίνη, βάζουν τέλος στις ελπίδες για λύση των δύο κρατών

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η κατασκευή ισραηλινών κατοικιών στην περιοχή θα έθετε τέλος στις ελπίδες για μια λύση δύο κρατών στην σύγκρουση.

Στο μεταξύ, αντιδράσεις έχουν αρχίσει - μετά από 2,5 χρόνια βομβαριδμών και επιθέσεων - και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με διαδηλώσεις να ζητούν εκεχειρία για την επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου και με εξαντλημένους έφεδρους να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι διαιωνίζει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους.

Οι οικογένειες των ομήρων, οι πρώην αρχηγοί του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στην εκτεταμένη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Οι περισσότερες οικογένειες επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός και ανησυχούν ότι μια εκτεταμένη επίθεση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες επιστροφής των 50 ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα. Το Ισραήλ πιστεύει ότι 20 είναι ακόμα ζωντανοί.

«Θανατική ποινή για τους ομήρους»

Μιλώντας στο CNNi, ο Αβσαλόμ Ζοχάρ Σαλ, ο οποίος έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε τέσσερις διαφορετικές στρατιωτικές αποστολές δηλώνει «σοκαρισμένος, που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό».

Η τελευταία του αποστολή έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Λέει ότι οι αμφιβολίες, που άρχισαν να τον κατακλύζουν πριν από ένα χρόνο, έχουν μόνο ενταθεί και άλλα μέλη της μονάδας του έχουν τις ίδιες ανησυχίες με αυτόν.

«Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους» είπε χαρακτηριστικά. «Η κυβέρνηση έλεγε συνεχώς ότι μιλάμε για δύο αποστολές σε αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν οι ομήροι και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς. Και ακόμη και αυτό δεν θα καταστρέψει τη Χαμάς».

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι τα στρατεύματα θα επιχειρήσουν σε περιοχές της πόλης της Γάζας όπου δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί και όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς εξακολουθεί να είναι ενεργή.

