Ο ΚΟΑ καλύπτει όλο το κόστος αποκατάστασης του Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου

Ο KOA θα καλύψει όλο το κόστος για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου Ο Δήμος Ιεροκηπίας ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρία του να καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Τάσσος Παπαδόπουλος, που προγραμματίζει το αμέσως επόμενο διάστημα η δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, παλαιότερη απόφαση του Οργανισμού (2023) προνοούσε επιχορήγηση του ποσού των €233.500, με εκτίμηση δαπάνης €350.000 πλέον ΦΠΑ. Με τη νέα απόφαση, και μετά από νέα εκτίμηση κόστους, ο ΚΟΑ θα καλύψει το ποσό των €412.000 πλέον ΦΠΑ, ήτοι €490.280.

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, πέραν από την αρχική επιχορήγηση, ανέρχεται στις €257.000 περίπου.

Μάλιστα, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο ΚΟΑ θα εξετάσει εκ νέου την επιχορήγηση του έργου και το ύψος της μετά τη λήψη των προσφορών που θα προκύψουν από τον δημόσιο διαγωνισμό που θα προκηρύξει ο Δήμος. Στην ίδια συνεδρία εγκρίθηκαν και τα αναθεωρημένα έγγραφα του διαγωνισμού.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ για την απόφαση αυτή, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Γεροσκήπου.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη αποτελεί χειροπιαστό αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας Δήμου Ιεροκηπίας – ΚΟΑ , καταλήγει η ανακοίνωση.