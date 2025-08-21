Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν το πρωί οι 5 Ελληνοκύπριοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι φάκελοι των δύο εκ των τριών «κατηγοριών», για την πρόκληση ανησυχίας και την παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας είναι έτοιμοι κι ετοιμάζεται και ο φάκελος για την τρίτη «κατηγορία» που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεομένων.

Στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου μεταφέρθηκαν το πρωί και οι 5 Ε/κ που κρατούνται εδώ και ένα μήνα παράνομα στα κατεχόμενα, ενώ αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστούν στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην Λευκωσία.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το ένας ζεύγος των συλληφθέντων αντιμετωπίζει στο «επαρχιακό δικαστήριο» τρεις κατηγορίες για πρόκληση ανησυχίας, παραβίαση περιουσίας και παραβίαση της «νομοθεσίας» για προσωπικά δεδομένα. Ως γνωστόν, οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διάστημα έως και 3 μήνες μέχρι την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης.

Σήμερα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορήθηκαν για τις δύο εκ των τριών προαναφερθέντων κατηγοριών, που αφορούν την πρόκληση ανησυχίας και παραβίαση περιουσίας. Ο δικηγόρος και των πέντε, Ουγούρ Τζιουλχάογλου δήλωσε ότι και οι πέντε δεν αποδέχονται τις «κατηγορίες» που τους προσάπτονται.

Οι φάκελοι των δύο εκ των τριών «κατηγοριών», για την πρόκληση ανησυχίας και την παραβίαση ιδιωτικής περιουσίας είναι έτοιμοι κι ετοιμάζεται και ο φάκελος για την τρίτη «κατηγορία» που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεομένων, που θεωρείται η πιο σοβαρή κατηγορία και την οποία αντιμετωπίζουν μόνοι οι δύο εκ των πέντε Ε/κ.

Οι τρεις «κατηγορίες» θα ενοποιηθούν σε μία υπόθεση και η «δίκη» θ’ αρχίσει στις 28 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το «δικαστήριο» στο Τρίκωμο.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited